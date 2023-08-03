ента новостей

17:04
«Единая Россия» организовала профориентационный тур на предприятие авиапрома для подростков Невского района
17:02
Молодежь Петербурга почтит память краснофлотца
16:42
В Петербурге вручили награды Министерства спорта России
16:39
В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках
16:36
На Витебском вокзале торжественно проводили контрактников на военную службу
16:32
В Ленобласти обновили дорогу на Шапки
16:12
В России стали выдавать электронные визы иностранцам
16:10
В Петербурге раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне
14:50
В Мариинском дворце обсудили вопросы развития городской сферы общепита
14:48
Выставка Ирины и Юрия Грецких «Вокруг нас»
14:28
В районе развязки с Приморским шоссе полностью перекроют внутреннее кольцо КАД
12:41
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
11:40
В Петербурге аферисты списали со счета пенсионера около 6 млн рублей
11:26
В Калининском районе задержали подогреваемого в грабеже
10:54
В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве
10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
22:40
Непомнящий, Витюгов, Дубов и Свидлер выиграли первые партии второго раунда Кубка мира – 2023 по шахматам, Нестеров сыграл вничью с Анишем Гири
22:12
На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей
17:30
Николай Прохоркин снова покинул СКА: в 2019 году этот хоккеист уже прощался с петербургским клубом, отправляясь в «Лос-Анджелес Кингз»
16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
14:48
В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ
13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
13:27
В Тосно задержали стрелка из пневматики в бытовом конфликте
12:56
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец
11:16
В Ленобласти полицейские проводят миграционный рейд
10:27
Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»
10:15
В Приморском районе задержали развратника, который приставал в лифте к 5-летней девочке
10:08
Самый сильный дождь за десятилетие унес жизни 11 человек в Пекине
22:11
СШФ СПб удивила, а на Кубке мира в Баку россиянин Арсений Нестеров с большим трудом прошёл во второй тур, где его поджидает Аниш Гири
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти обновили дорогу на Шапки

В Ленобласти обновили дорогу на Шапки

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Тосненском районе Ленобласти завершен второй крупный ремонт на региональной сети трасс в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Тосненском районе Ленинградской области завершен второй крупный ремонт на региональной сети трасс в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт обхода поселка Шапки выполнен меньше чем за месяц, дорога обновлена полностью, это почти три километра. Здесь уложен новый асфальт, укреплены обочины, поставлены знаки. Сейчас идет подготовка к нанесению разметки. Дорога выводит транспорт из поселка, обеспечивая связь между трассами в сторону Тосно с одной стороны и в сторону Любани с другой. Обход Шапок обновлен досрочно по просьбам жителей: изначально ремонт здесь был запланирован на следующий год.

В преддверии Дня Ленинградской области в Тосно, который пройдет уже в эту субботу, 5 августа, областные дорожники обновили участок шоссе Барыбина от Московского шоссе до выезда из города: учитывая большую интенсивность движения тут был уложено усиленное покрытие, поставлены новые остановки и нанесена разметка. В субботу по нему пойдет движение в сторону Москвы из-за перекрытого участка Московского шоссе.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тосненском районе сейчас продолжается третий крупный ремонт от Любани до Коркино: здесь уже срезано изношенное покрытие и идет укладка чернового слоя нового асфальта.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-07-2023, 15:09
Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно
13-06-2023, 19:33
В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина
18-07-2023, 21:43
В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши
18-10-2022, 16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
17-05-2023, 14:31
В Ленобласти стартовал ремонт участка трассы от Любани в сторону Коркино
24-10-2022, 15:24
В Гатчинском районе завершен ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
0
123
Вчера, 16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
0
121
Вчера, 13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
0
131
Вчера, 13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
Наверх