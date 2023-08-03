В Ленобласти обновили дорогу на Шапки

В Тосненском районе Ленинградской области завершен второй крупный ремонт на региональной сети трасс в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт обхода поселка Шапки выполнен меньше чем за месяц, дорога обновлена полностью, это почти три километра. Здесь уложен новый асфальт, укреплены обочины, поставлены знаки. Сейчас идет подготовка к нанесению разметки. Дорога выводит транспорт из поселка, обеспечивая связь между трассами в сторону Тосно с одной стороны и в сторону Любани с другой. Обход Шапок обновлен досрочно по просьбам жителей: изначально ремонт здесь был запланирован на следующий год.

В преддверии Дня Ленинградской области в Тосно, который пройдет уже в эту субботу, 5 августа, областные дорожники обновили участок шоссе Барыбина от Московского шоссе до выезда из города: учитывая большую интенсивность движения тут был уложено усиленное покрытие, поставлены новые остановки и нанесена разметка. В субботу по нему пойдет движение в сторону Москвы из-за перекрытого участка Московского шоссе.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тосненском районе сейчас продолжается третий крупный ремонт от Любани до Коркино: здесь уже срезано изношенное покрытие и идет укладка чернового слоя нового асфальта.