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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти дорогу от поселка Мичуринский до Светлого привели в порядок

В Ленобласти дорогу от поселка Мичуринский до Светлого привели в порядок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградская область завершила масштабный ремонт участка дороги, соединяющего поселок Мичуринский и Светлый

Ленинградская область завершила масштабный ремонт участка дороги, соединяющего поселок Мичуринский и Светлый в Приозерском районе, значительно улучшив транспортную доступность и комфорт для жителей. Этот проект, реализованный в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", позволил привести в порядок важный участок трассы, ведущий к популярному поселку Коробицыно.

Работы были масштабными и комплексными. Дорожники уложили почти 9 километров нового асфальтового покрытия, обеспечивая плавное и безопасное движение. Укрепление обочин гарантирует устойчивость дороги и предотвращает ее разрушение. Новая дорожная разметка и установленные знаки четко регулируют движение, повышая безопасность для автомобилистов и пешеходов. Особое внимание было уделено обновлению автобусных остановок. Их новые павильоны, ярко-рыжие, хорошо заметные в темное время суток, обеспечивают комфортное ожидание транспорта, защищая от ветра и дождя. Частично прозрачные стенки позволяют издалека увидеть приближающийся автобус.

Ремонт дороги значительно повысил привлекательность Коробицыно, известного своими спортивными школами и горнолыжными курортами. Теперь доехать до поселка, где развита инфраструктура для активного отдыха, стало значительно комфортнее и удобнее.

Реконструкция дороги от Мичуринского до Светлого - лишь часть комплексного плана по развитию дорожной сети Приозерского района в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Параллельно с этим проектом ведется ремонт других участков. Так, близлежащая дорога от Новоприозерского шоссе в сторону Борисово и отрезок от Подгорья в сторону Коробицыно также подвергаются капитальному обновлению. После завершения всех работ появится удобная и безопасная сеть маршрутов, позволяющая добраться до Коробицыно как со стороны Выборгского, так и со стороны Приозерского района.

Кроме того, Ленобласть активно работает над реконструкцией других региональных трасс в Приозерском районе. В настоящее время техника активно трудится на подъезде к деревне Соловьевка от Новоприозерского шоссе, преобразуя этот участок дороги. Важно отметить, что заключен контракт на обновление протяженного участка между Сосново и Запорожским, который также будет отремонтирован в ближайшем будущем.

В целом, активные действия Ленобласти в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" направлены на создание современной и безопасной дорожной сети. Благодаря этим проектам жители и гости региона получают комфортные условия для перемещения, а туристическая привлекательность Приозерского района значительно возрастает.

Источник: Администрация Ленобласти
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