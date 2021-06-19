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Питерец.ру » Общество » Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»

Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
drive-igora.ru
Губернатор Дрозденко вошел в оргкомиет сочинского этапа «Формулы-1»

В последние годы периодически возникают слухи о переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Петербург. Они то поднимаются, то опровергаются. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Теперь в пользу возможного переноса появился еще один аргумент. Губернатор Ленобласти вошел в оргкомиет сочинского этапа. Причем Александр Дрозденко примкнул к этой структуре не один. Помимо главы региона в оргкомитет вошли два его заместителя и руководитель спортивного комитета.

Возникает резонный вопрос: «Неужели столь влиятельным чиновникам из Ленобласти нечем заняться?» «Питерец.ру» считает, что появление Дрозденко и членов его команды не является случайностью. Они вполне могут перенять опыт Сочи, после чего с успехом проводить этап «Формулы-1» под Петербургом.

К чему этот сыр бор? Подготовка мероприятия такого уровня требует серьезных усилий. Здесь нужно учесть множество нюансов, вложить огромные средства. В Сочи отличная инфраструктура, но особенности трассы превращают гонку в весьма унылое зрелище. Так что перенос этапа в комплекс «Игора Драйв» может стать разумным решением. Здесь уже успешно проходят гонки разного уровня.

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