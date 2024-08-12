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Питерец.ру » Общество » СПб в лидерах по почтовым отправлениям

СПб в лидерах по почтовым отправлениям

0
42
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
lifehacker.ru
Петербург вошел в число лидеров по количеству отправленных посылок

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица оказалась в числе лучших городов по количеству отправленных посылок по почте. На долю Петербурга приходится 8% таких заказов. Лидером же ожидаемо является Москва. Там отправляют 39% от всего объема. Тройку призеров замкнули сразу 3 города – Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск с показателем 2%.

При этом общее количество посылок по почте в первое полугодие 2024-го составило 56,5 млн. Это на 14% выше прошлогодних показателей. Что касается зарубежного направления, то из других стран было доставлено более 1,3 млн. заказов, а отправлено за рубеж – 784 тыс.

В общем, доставка почтой продолжает оставаться одним из самых востребованных вариантов для отправки посылок. Это обусловлено качеством и невысокой стоимостью таких услуг.

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