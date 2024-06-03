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Питерец.ру » Экономика » СПб в лидерах по благосостоянию

СПб в лидерах по благосостоянию

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65
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
Петербург вошел в число лидеров по благосостоянию семей

«Питерец.ру» уже не раз сообщал, как Петербург попадал в топ различных рейтингов. Это обусловлено высоким уровнем Северной столицы, большим потенциалом города и эффективностью той работы, которую проводят местные власти.

На этот раз СПб замкнул топ-5 по благосостоянию семей. Для расчета учитывалась сумма, которая может оставаться за вычетом расходов. Так у петербургской семьи с двумя детьми в среднем остается 87 тыс. руб.

Лидером же среди регионов оказался ЯНАО, где этот показатель равен 141 тыс. руб. Далее идут Москва, Югра и Сахалинская обл. Там у семей остается 102, 93,5 и 89 тыс. руб. Ленобласть замкнула топ-20 с показателем 50 тыс. руб.

При этом данный остаток считается максимально возможным и учитывался исходя из прожиточного минимума в регионе, в реальности семьи тратят больше. Так что объективные данные отличаются от перечисленных выше показателей.

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