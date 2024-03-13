Какие машины приобретают чаще всего?

«Питерец.ру» сообщает, что в первые 2 месяца 2024 года в СПб было приобретено более 8,6 тыс. новых машин. Это на 61% больше, чем в начале прошлого года.

Самым продаваемым авто оказался китайский Geely – за январь-февраль было зарегистрировано 1,2 тыс. таких машин. Далее идет еще один китайский бренд Haval с показателем 1,15 тыс. Тройку лидеров замкнул «АвтоВАЗ» с показателем 1,14 тыс. В топ-10 также вошли другие марки КНР и корейские автомобили Kia.

В сегменте подержанных авто было продано 21,7 тыс. машин. Лидером здесь оказался «АвтоВАЗ», чьи модели приобрели более 2 тыс. раз. 2 и 3 место заняли Kia и BMW – их покупали 1,6 тыс. и 1,4 тыс. При этом показатели оказались на 12,9% ниже прошлогодних.