Петербург в лидерах по летальности

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица продолжает оставаться в числе лидеров по количеству смертей от коронавируса. Например, за прошедшие сутки в Петербурге умерло 58 человек. Больше оказалось лишь в Москве – 67 человек.

Напоминаем, что Петербург стабильно располагается в группе лидеров по данному показателя. Это вызывает определенную тревогу. Но настолько ли ситуация так плоха? Или же мы несколько сгущаем краски?

Ситуация является тревожной в целом. С одной стороны, заболеваемость немного идет на спад. С другой – продолжают умирать люди. Так что о каком-то серьезном улучшении говорить не приходится.

Что касается нахождения Петербурга в лидерах по летальности, здесь есть закономерность. В Северной столице проживает гораздо больше народа, чем во многих других городах. Только Москва превосходит Петербург в этом плане. Логично, что в этих мегаполисах оказывается больше заболевших и умерших.