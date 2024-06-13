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Питерец.ру » Экономика » Активизировались несовершеннолетние соискатели

Активизировались несовершеннолетние соискатели

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербург вошел в число лидеров по вакансиям среди несовершеннолетних соискателей

Летний период становится временем, когда подростки могут хорошо заработать. Они выходят на рынок труда и пытаются трудоустроиться. При этом в некоторых регионах данная активность выражается сильнее.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица попала в топ-3 по количеству соискателей до 17 лет. За последние 1,5 месяца в СПб зафиксировано более 12 тыс. таких подростков, они разместили и обновили более 166 тыс. резюме. Лидером же рейтинга ожидаемо стала Москва, где доля несовершеннолетних соискателей составляет 15,7%. Далее идет Кабардино-Балкария с показателем 14%.

Установлено, что подростки в основном хотят устроиться официантами, продавцами, курьерами и разнорабочими. Уровень их желаемой зарплаты составляет 20-30 тыс. руб.

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