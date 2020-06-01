Петербург опять в лидерах

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица попала в число лидеров рейтинга в сфере социально-экономического развития. При его определении учитывались показатели за 2019 год. Первое место ожидаемо заняла Москва, а Петербург оказался вторым. Далее расположились Югра, Московская область и Татарстан. Высокий рейтинг Петербурга ожидаем, поскольку город обладает огромным потенциалом.

Всего, согласно данным 2019 года, ситуация в этой сфере улучшилась в 69 регионах страны. По крайней мере, об этом свидетельствуют статистические показатели. Интересно, какими окажутся данные за 2020 год, когда в дело вмешалась пандемия коронавируса. В нынешних условиях говорить о полноценном развитии не приходится.