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Питерец.ру » Общество » Петербург опять в лидерах

Петербург опять в лидерах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sobaka.ru
Петербург оказался в числе лидеров по социально-экономическому развитию

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица попала в число лидеров рейтинга в сфере социально-экономического развития. При его определении учитывались показатели за 2019 год. Первое место ожидаемо заняла Москва, а Петербург оказался вторым. Далее расположились Югра, Московская область и Татарстан. Высокий рейтинг Петербурга ожидаем, поскольку город обладает огромным потенциалом.

Всего, согласно данным 2019 года, ситуация в этой сфере улучшилась в 69 регионах страны. По крайней мере, об этом свидетельствуют статистические показатели. Интересно, какими окажутся данные за 2020 год, когда в дело вмешалась пандемия коронавируса. В нынешних условиях говорить о полноценном развитии не приходится.

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