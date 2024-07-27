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Питерец.ру » Общество » Невыездных должников стало намного больше

Невыездных должников стало намного больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Более 171 тыс. петербуржцев не могут выехать за границу

Образовавшаяся задолженность может привести к серьезным проблемам. В частности, такому должнику запрещают выезд за пределы страны. Так что в этих условиях от отдыха за границей придется воздержаться.

«Питерец.ру» сообщает, что количество невыездных петербуржцев превысило 171 тыс. человек. Причем годом ранее их было почти на 45% меньше. Это показывает, что жители СПб продолжают накапливать долги. В одних случаях подобные ситуации возникают из-за недостатка платежной дисциплины, в других – по причине ухудшения финансового состояния.

Напоминаем, что человеку запрещается покидать страну, если его долг по алиментам превысил 10 тыс. В их случаях для запрета нужна задолженность от 30 тыс. руб. Как правило, в данную группу входят просрочки по кредитам, неоплаченные счета ЖКХ, штрафы ГИБДД и прочее.

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