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Проверка запрета на выезд за границу

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
PxHere
Ситуации, когда человеку запрещено выезжать за границу, возникают по разным причинам.

Ситуации, когда человеку запрещено выезжать за границу, возникают по разным причинам. В некоторых случаях подобное известие застает врасплох. Например, человек желает лететь в отпуск, но его внезапно возвращают из аэропорта. Могут возникать и другие похожие истории, которые нельзя назвать приятными.   

Причины запрета

Существует несколько причин, из-за которых гражданину запрещают покидать страну. В число таковых входят:

  • долги по алиментам;
  • необходимость возместить ущерб на сумму более 10 тыс. руб.;
  • задолженности по налогам;
  • непогашенные штрафы;
  • прочие задолженности на сумму от 30 тыс. руб.;
  • непогашенные платежи сроком более 2-х месяцев на сумму от 10 тыс.

В общем, бывает немало ситуаций, когда человек не может отправляться за рубеж. В большинстве случаев это происходит из-за долгов. Гражданин не платит алименты, имеет задолженность по коммунальным услугам или кредитам.

Решение о запрете 

Запрет на выезд регулируется российским законодательством. Необходимо, чтобы в отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Если такого решения нет, то ограничить в выезде никто не может. Исключением бывают ситуации, связанные с подпиской о невыезде.

Проверка на Reestrzapreta.ru

Когда в ФСПП выносят решение о запрете на выезд, гражданин даже может не узнать о происходящем. Нередки случаи, когда до него не доходит письмо от приставов. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, нужно узнать информацию.

Проверка запрета на выезд из России осуществляется на сайте Reestrzapreta.ru. Вам достаточно указать свои личные сведения, контакты и оплатить 190 руб. Ответ придет вам по СМС или электронной почте.

О наличии или отсутствии запрета вы узнаете в течение 10 минут. Такая проверка особенно актуальна в спорных ситуациях – когда вы допускаете, что в отношении вас могли возбудить исполнительное производство. Проверка осуществляется по нескольким базам.

На сайте Reestrzapreta.ru есть множество полезных материалов. Это ответы на вопросы, информация о работе реестра, техподдержка. Каждый желающий может узнать полезные сведения относительно запретов на загранпоездку.

Что дальше

Если запрета нет, можете спокойно выезжать из страны. Если он все-таки имеется, погасите возникшую задолженность и сообщите об этом приставам или в другую службу, которая имеет к вам претензии. Так вашу фамилию быстрее исключат быстрее из списка лиц, кому запрещен выезд.

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