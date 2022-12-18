Проверка запрета на выезд за границу

Ситуации, когда человеку запрещено выезжать за границу, возникают по разным причинам. В некоторых случаях подобное известие застает врасплох. Например, человек желает лететь в отпуск, но его внезапно возвращают из аэропорта. Могут возникать и другие похожие истории, которые нельзя назвать приятными.

Причины запрета

Существует несколько причин, из-за которых гражданину запрещают покидать страну. В число таковых входят:

долги по алиментам;

необходимость возместить ущерб на сумму более 10 тыс. руб.;

задолженности по налогам;

непогашенные штрафы;

прочие задолженности на сумму от 30 тыс. руб.;

непогашенные платежи сроком более 2-х месяцев на сумму от 10 тыс.

В общем, бывает немало ситуаций, когда человек не может отправляться за рубеж. В большинстве случаев это происходит из-за долгов. Гражданин не платит алименты, имеет задолженность по коммунальным услугам или кредитам.

Решение о запрете

Запрет на выезд регулируется российским законодательством. Необходимо, чтобы в отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Если такого решения нет, то ограничить в выезде никто не может. Исключением бывают ситуации, связанные с подпиской о невыезде.

Проверка на Reestrzapreta.ru

Когда в ФСПП выносят решение о запрете на выезд, гражданин даже может не узнать о происходящем. Нередки случаи, когда до него не доходит письмо от приставов. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, нужно узнать информацию.

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О наличии или отсутствии запрета вы узнаете в течение 10 минут. Такая проверка особенно актуальна в спорных ситуациях – когда вы допускаете, что в отношении вас могли возбудить исполнительное производство. Проверка осуществляется по нескольким базам.

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Что дальше

Если запрета нет, можете спокойно выезжать из страны. Если он все-таки имеется, погасите возникшую задолженность и сообщите об этом приставам или в другую службу, которая имеет к вам претензии. Так вашу фамилию быстрее исключат быстрее из списка лиц, кому запрещен выезд.