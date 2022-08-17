Запрет на выезд за границу

Ситуации, когда человек не может выехать за рубеж, получили широкое распространение в последние годы. Гражданин желает отправиться на отдых, но его планы рушатся, поскольку такой выезд запрещен. Чтобы не оказаться в похожей ситуации, необходимо знать, в каких случаях нельзя будет покидать пределы России.

Запрет на выезд имеют следующие лица:

сотрудники с доступом к государственной тайне (для их выезда требуется специальное разрешение);

люди, предоставившие о себе неверные сведения;

граждане, осужденные за совершение преступлений, обвиняемые, подозреваемые и другие лица, находящиеся под подпиской о невыезде;

должники по алиментам, кредитам, налогам и другим платежам.

Ограничения для должников

Не всякий долг обернется проблемой выезда за рубеж. В данном случае играет роль просроченная задолженность. Если человек имеет долг свыше 30 тыс. рублей, его могут не выпустить из страны. Для непогашенной задолженности по алиментам эта опасность возникает при сумме от 10 тыс. рублей.

Однако такой запрет может вводиться только по решению суда. Важно, чтобы в отношении должника было открыто исполнительное производство. Если же человек просто должен денег, но официального запрета на выезд нет, то препятствий для загранпоездки не существует.

Контролирующие органы

Проверкой невыездных лиц занимаются пограничники, ФСБ, служба судебных приставов и налоговая инспекция. Обычно эти вопросы находятся в компетенции ФСПП, поскольку в большинстве случаев человек не может отправиться за рубеж по причине долгов.

Спорные ситуации

Бывает, что граждан не уверен, разрешен ли ему выезд за рубеж. Предположим, он погасил имеющуюся задолженность, но сведения могли не обновиться в базе. Чтобы этого не происходило, нужно обратиться к приставам для своевременного снятия ограничений.

Еще бывает, что гражданин не знает о возбуждении исполнительного производства. В ФСПП не уведомили его в этом. Или же письмо с уведомлением просто не дошло до адресата.

Лучше проверить наличие запрета на выезд и оградить себя от возможных проблем. В случае ошибки у вас будет время устранить ее, обратившись в ФСПП. Если же причина в образовавшейся задолженности, вы сможете успеть ее погасить.

Для проверки воспользуйтесь онлайн-сервисом zapretviezda.ru. Введите личные и контактные данные, после чего система выдаст итоговый результат. Это позволит вам узнать о наличии или отсутствии запрета.