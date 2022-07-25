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Питерец.ру » Статьи » Разное » Как проверить свою задолженность

Как проверить свою задолженность

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Опубликовал: Евгений Панычев
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fssprus.org
Ситуации, когда человек не может отправиться в загранпоездку, нередко возникают в наше время

Ситуации, когда человек не может отправиться в загранпоездку, нередко возникают в наше время. Мужчина или женщина хотят вылететь за рубеж, чтобы отдохнуть. Но внезапно в аэропорту этих несчастных останавливают пограничники. Оказывается, что выезд в другую страну запрещен. Причиной тому – имеющаяся задолженность перед ФССП.

Причины запрета

Непогашенные долги могут привести к печальным последствиям. Ограничения на выезд накладываются в следующих ситуациях:

  • при задолженности по алиментам на сумму от 10 тыс. руб.;
  • при прочих задолженностях на сумму от 30 тыс. руб.;
  • при долге от 10 тыс. руб., если с момента окончания даты добровольного погашения прошло более 2 месяцев.

При этом необходимо, чтобы факт непогашенной задолженности был подтвержден соответствующим решением суда. Кроме того, в отношении  виновного должно быть открыто производство, а он уклоняется от ответственности. Однако, помимо этого, нужно постановление, ограничивающее право на выезд.

Если у вас имеются долги по ЖКХ, зарплатам работникам, кредиту, ипотеке, алиментам, неуплаченные штрафы и прочие финансовые проблемы, это может стать причиной отказа в выезде за рубеж. Но постановление о таком ограничении выносит только ФСПП.

Как узнать

Когда должнику запрещается покидать страну, Федеральная служба судебных приставов уведомляет его об этом. Однако нередко возникают ситуации, когда информация не доходит до человека. Он ничего не подозревает и спокойно собирается на отдых, который для него закрыт.

Чтобы избежать таких неприятностей, проверьте наличие задолженности. Хорошим помощником станет сервис fssprus.org. С его помощью вы сможете узнать:

  • имеются ли у вас непогашенные задолженности ФСПП;
  • все ли налоги вы оплатили в ФНС;
  • запрещен ли вам выезд из России.

Достаточно посмотреть задолженности у судебных приставов по фамилии, чтобы получить ответ на интересующий вас вопрос. Для этого зайдите в соответствующий раздел сайта и укажите свои данные: ФИО, дату рождения и регион. Далее нажмите на кнопку «Узнать задолженность», и система выдаст вам результаты.

Если у вас нет активных штрафов, можете спокойно отправляться на отдых. Никто не станет возвращать вас в аэропорту. Если же задолженность имеется, погасите ее и убедитесь, что запрет на ваш выезд снят.

Лучше уделить пару минут, чтобы проверить задолженность, чем потом решать внезапные проблемы. Сделайте это даже в том случае, когда вы уверены в отсутствии долгов.  

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