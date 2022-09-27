Проблемы должников перед ФСПП

Образовавшиеся долги становятся реальностью для многих. Эти ситуации возникают по разным причинам. Человек может потерять работу, не рассчитать свои силы по выплате кредита, задолжать алименты или столкнуться с другими проблемами.

Кому-то удается их решить. Но бывают случаи, когда дело заканчивается судом, после чего взысканием занимаются судебные приставы. Должник, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, может столкнуться с рядом ограничений.

К числу таковых относятся:

арест имущества;

ограничение на выезд за рубеж;

арест банковских счетов;

лишение возможности управлять автомобилем.

Проблемные ситуации

Причиной для ограничения может быть отсутствие платежей по кредиту, невыплата компенсаций или алиментов. Иногда такое происходит из-за долгов ЖКХ и непогашенных штрафов.

Обычно должники пытаются как-то договориться и урегулировать вопрос, чтобы не доводить дело до суда. Но не всегда удается решить проблему таким путем. Причем бывает, что информация относительно судебных ограничений до должника даже не доходит.

Приставы могут прислать уведомление по почте, из-за чего адресата не всегда это увидит. Или же возникают банальные накладки, и должник узнает о проблемах в тот момент, когда его останавливают в аэропорту и не пускают за границу.

Проверка

Чтобы не допустить неприятностей подобного рода, следует своевременно оплачивать долги. Но раз уж сделать этого не удалось – проверьте, находитесь ли вы в списке должников ФСПП. Для этого зайдите на сайт https://fsspgov.com/.

Введите свои данные – Ф. И. О., дату рождения и регион, после чего задайте поиск. На платформе также доступен поиск по номеру ИП. С помощью простого и удобного сервиса можно будет узнать, числятся за вами какие-либо задолженности или нет.

Вдруг есть долги по штрафам, кредитам или алиментам, о которых вы совершенно забыли? Если узнаете о наличии таковых, то сможете погасить имеющуюся задолженность и не опасаться ограничений.

На сайте также есть раздел, где можно проверить запрет на выезд за рубеж. Это особенно актуально в тех случаях, когда вы собрались в загранпоездку. Так что воспользуйтесь такой проверкой.

После погашения

Если вы обнаружили себя в числе должников и погасили задолженность, сообщите об этом в ФСПП. Данные раздела Судебные приставы узнать задолженности обновляются не сразу. Есть риск, что вы на некоторое время останетесь в таком списке. Чтобы избежать подобных трудностей, предупредите приставов о погашении долга.