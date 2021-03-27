Их не пускают за границу

«Питерец.ру» сообщает, что около 100 тыс. жителей Северной столицы имеют проблемы с долгами. Из-за этого такие люди не могут рассчитывать на поездку за рубеж. С начала 2021 года приставы уже вынесли более 5 тыс. постановлений по поводу ограничений выезда из России.

Однако с подобными сложностями могут столкнуться гораздо больше людей. Поводом для запрета поездки в другую страну становится долг по кредитам или налогом на сумму от 30 тыс. руб. Если у человека имеется задолженность по алиментам, то эта планка может быть снижена до отметки 10 тыс. руб.

В каких-то случаях ограничения на выезд становились поводом вернуть долг. Например, в прошлом году по этой причине должники выплатили 1 млрд. 400 млн. руб.