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Питерец.ру » Экономика » Они не смогут выехать заграницу

Они не смогут выехать заграницу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Сколько в СПб и области должников, которым запрещен выезд из страны?

Человек, накопивший долги, сталкивается с рядом проблем. Помимо необходимости вернуть долг, такой гражданин имеет и некоторые ограничения. Например, ФСПП запрещает ему выезжать за пределы страны. Тогда отдых в другой стране становится невозможным.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге и Ленобласти около 180 тыс. человек, которые не могут выехать из РФ в мае. Приставы как раз ввели эти ограничения из-за долгов. Возможно, кто-то из этих граждан захочет отдохнуть за рубежом и погасит свою задолженность.

Например, в 1 квартале текущего года приставы Петербурга смогли взыскать с должников 2,3 млрд. руб. Практика показывает, что желающие отправиться за рубеж быстрее погашают имеющуюся задолженность. Возможно, кто-то захочет это сделать и сейчас.

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