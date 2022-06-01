Росгвардейцы поздравили воспитанников петербургского детсада с Днем защиты детей

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии поздравили с Международным днем защиты детей воспитанников городского детского сада.

Военный оркестр Росгвардии исполнил популярные детские песни, после чего малышей пригласили познакомиться с патрульной машиной, экипировкой и формы. Они смогли побывать на месте водителя и научились управлять звуковые и световыми сигналами проблескового маячка. Росгвардейцы напомнили детям о правилах безопасности и заверили их, что всегда готовы прийти им на помощь.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивают общественную безопасность и охрану важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.