Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно

Участок шоссе Барыбина в Тосно обновлен на протяжении от Московского шоссе до выезда из города. Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Рядом с отремонтированным участком дороги расположены детские сады, школа, центральная районная библиотека, Центр крови Ленинградской области.

На ремонт чуть более трех километров дороги потребовалось около месяца. В процессе обновления здесь был уложен усиленный асфальт: такая смесь отличается специальным подбором размера щебня и вяжущего компонента, которые лучше противостоят образованию колеи. На данном отрезке это имеет особое значение, так как здесь постоянно интенсивное движение транспорта, поворачивающего с Московского шоссе. Также обустроена пешеходная дорожка от Московского шоссе в сторону клинической межрайонной больницы, поставлены новые остановки и сделано два высоких пешеходных перехода: машинам перед ними придется сбрасывать скорость. Также нанесена износостойкая разметка.

Несколько лет назад на этой же дороге был обновлен участок от Тосно до деревни Нурма. А сейчас по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тосненском районе продолжаются еще два крупных дорожных ремонта: на обходе Шапок и участке от Коркино до Любани.