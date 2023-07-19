ента новостей

17:47
Женское движение Единой России организовало пациентам госпиталей–участникам СВО экскурсию в Исаакиевский собор
17:39
Волонтёры Победы сопроводят парад Военно-морского флота в Петербурге
15:11
Петербургские волонтеры провели акцию по закраске рекламы наркотиков
15:09
Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно
15:06
В Петербурге безопасность на репетиции парада ко Дню ВМФ обеспечили росгвардейцы
12:52
Спектакль-фламенко «Фрида» в «Колизее»
12:48
В Петроградском районе открылась площадка для выгула и дрессировки собак
12:43
В Колпино неизвестные повредили банкомат
12:40
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении экскаватора в Ленобласти
12:32
Администратор ночного клуба в центре Петербурга изобличена в обмане посетителей
12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
12:21
В Кировске задержали похитителя мотоцикла
12:17
В центре Петербурга иномарка сбила 13-летнего мальчика
11:14
Полицейские задержали жителя Московской области за угон автомобиля с автомойки в Московском районе Петербурга
10:39
В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже
01:18
Малком переходит из «Зенита» в саудовский клуб «Аль-Хиляль»: чемпион России получил «исключительное предложение»
21:54
Парк Авиаторов ждет масштабное обновление
21:49
Концертная вечеринка с боями «Трэпгладиаторы»
21:48
«Ленфильм» принял участие в создании интерактивного проекта «Кинокарта России»
21:45
В Петербурге набирают популярность программы наставничества
21:43
В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши
21:41
Выставка «Рисунки На Стенах: Карусель»
21:40
Страх Польши стал высшей степенью мирового признания бойцов "Вагнера" – военкор Симонов
20:50
Глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать стадион в Махачкале, который был назван в честь Елены Исинбаевой, выразил своё мнение и Гаджи Гаджиев
16:56
Петербургские юноши и девушки стали бронзовыми призёрами первенств России по хоккею на траве
14:58
В Бокситогорске задержали устроившего дебош пьяного водителя иномарки
14:04
Петербургские бойцы в зоне СВО получили груз помощи от спортивного сообщества Северной столицы
14:00
Петербургские депутаты почтили память детей, погибших при эвакуации на станции Лычково
13:28
В Петербурге общественники помогли участникам СВО добиться положенных социальных льгот и выплат
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно

Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участок шоссе Барыбина в Тосно обновлен на протяжении от Московского шоссе до выезда из города. Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Рядом с отремонтированным участком дороги расположены детские сады, школа, центральная районная библиотека, Центр крови Ленинградской области. 

На ремонт чуть более трех километров дороги потребовалось около месяца. В процессе обновления здесь был уложен усиленный асфальт: такая смесь отличается специальным подбором размера щебня и вяжущего компонента, которые лучше противостоят образованию колеи. На данном отрезке это имеет особое значение, так как здесь постоянно интенсивное движение транспорта, поворачивающего с Московского шоссе. Также обустроена пешеходная дорожка от Московского шоссе в сторону клинической межрайонной больницы, поставлены новые остановки и сделано два высоких пешеходных перехода: машинам перед ними придется сбрасывать скорость. Также нанесена износостойкая разметка. 

Несколько лет назад на этой же дороге был обновлен участок от Тосно до деревни Нурма. А сейчас по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тосненском районе продолжаются еще два крупных дорожных ремонта: на обходе Шапок и участке от Коркино до Любани.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-06-2023, 19:33
В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина
18-10-2022, 16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
Вчера, 21:43
В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши
17-05-2023, 14:31
В Ленобласти стартовал ремонт участка трассы от Любани в сторону Коркино
20-04-2023, 16:13
В Ленобласти стартовал ремонт дороги на Кириши
24-10-2022, 15:24
В Гатчинском районе завершен ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
0
79
Сегодня, 12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
0
63
Сегодня, 12:17
В центре Петербурга иномарка сбила 13-летнего мальчика
0
163
17-07-2023, 20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
Наверх