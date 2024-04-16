В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы к деревне Ополье

Протяженный участок региональной трассы к деревне Ополье в Кингисеппском районе Ленинградской области будет отремонтирован летом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Государственный контракт на выполнение работ уже заключен. Дорожники уложат более 9,7 километров нового асфальтобетонного покрытия на участке трассы от Ополья к Малой Пустомерже. Участок от Малой Пустомержи до границы с Гатчинским районом будет отремонтирован методом ресайклинга, что подразумевает измельчение и повторное использование существующего дорожного покрытия. Работы также включают укрепление обочин, установку новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Ремонтные работы пройдут через населенные пункты Корпово, Малая Пустомержа и Онстопель. Трасса, соединяющая Ополье с Гатчиной и Волосовом, имеет важное значение для транспортной инфраструктуры региона. Она связывает три района Ленобласти и обеспечивает удобный доступ к населенным пунктам и промышленным предприятиям. Жители Ополья неоднократно обращались в дорожный комитет с просьбой об обновлении участка дороги, и теперь их просьба будет выполнена.

Модернизация региональной трассы повысит безопасность дорожного движения, улучшит транспортную доступность населенных пунктов, а также создаст комфортные условия для жителей и гостей Ленобласти.