В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши

Завершается самый протяженный дорожный ремонт на региональных трассах Ленинградской области: обновлены 23 километра асфальта от Киришей до поселка Глажево в Киришском районе. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт был проведен по просьбам жителей Киришей, Тихориц и Глажево. Сейчас здесь идет подготовка к нанесению разметки и заканчивается укрепление обочин. В общей сложности масштабное обновление дороги было выполнено чуть менее чем за три месяца: уложено два слоя нового асфальта, поставлены знаки и прочищены водопропускные трубы. Учитывая интенсивность движения транспорта — дорога соединяет Московское и Мурманское шоссе — дорожники выстроили оптимальный график работы, чтобы водители не стояли в заторах.

Особое внимание было уделено обустройству остановок: здесь не только заменены павильоны и частично переделаны сами площадки, но и построены новые в деревне Грабково. С такой просьбой к дорожникам обратились жители деревни на встрече в мае. Уже в июне здесь были поставлены две новые остановки и дорожный знак-указатель деревни.

Несколько лет назад на этой же трассе был обновлён участок на подъезде к Киришам по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», утвержденному майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

Второй крупный дорожный ремонт — 15 километров между Баранами и Вознесенье в Подпорожском районе — перешагнул через экватор: сейчас здесь началась укладка чистового слоя асфальта. Трасса ведет к единственной на Северо-Западе круглогодичной паромной переправе через реку Свирь.