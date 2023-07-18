ента новостей

21:54
Парк Авиаторов ждет масштабное обновление
21:49
Концертная вечеринка с боями «Трэпгладиаторы»
21:48
«Ленфильм» принял участие в создании интерактивного проекта «Кинокарта России»
21:45
В Петербурге набирают популярность программы наставничества
21:43
В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши
21:41
Выставка «Рисунки На Стенах: Карусель»
21:40
Страх Польши стал высшей степенью мирового признания бойцов "Вагнера" – военкор Симонов
20:50
Глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать стадион в Махачкале, который был назван в честь Елены Исинбаевой, выразил своё мнение и Гаджи Гаджиев
16:56
Петербургские юноши и девушки стали бронзовыми призёрами первенств России по хоккею на траве
14:58
В Бокситогорске задержали устроившего дебош пьяного водителя иномарки
14:04
Петербургские бойцы в зоне СВО получили груз помощи от спортивного сообщества Северной столицы
14:00
Петербургские депутаты почтили память детей, погибших при эвакуации на станции Лычково
13:28
В Петербурге общественники помогли участникам СВО добиться положенных социальных льгот и выплат
13:25
Музей истории медицины и фармации «РетроФармаМед» отмечает День зубного техника
12:56
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии «синтетики»
11:33
В Тосно пенсионерка перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
11:08
Волонтеры убрали мусор в заказнике на Березовых островах в Финском заливе
11:02
Ленобласть получит 70 новых автобусов
10:58
В Ленобласти задержан пожилой эксгибиционист с криминальным прошлым
10:51
Росгвардейцы уничтожили бронемашину М-2 «Брэдли» ВСУ
10:47
В Ленобласти 62-летний мигрант пытался изнасиловать 76-летнюю женщину
10:39
В Ленобласти спалили автомобиль эколога
10:34
В Петербурге пожилой коммерсант перевел мошенникам более 5 млн рублей
00:48
Игорь Ожиганов стал хоккеистом московского «Динамо» за компенсацию СКА в 10 тысяч рублей. А что, так можно было? Да!
20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
19:52
Баскетбольный «Зенит» пригласил центрового Дублевича, продлил контракты с Эртелем, Моэрманом и Фрэйзером, а 37-летний Фридзон покинул петербургский клуб
17:30
В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «Жигули»
16:02
Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона
16:00
Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова
15:53
В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши

В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Завершается самый протяженный дорожный ремонт на региональных трассах Ленинградской области

Завершается самый протяженный дорожный ремонт на региональных трассах Ленинградской области: обновлены 23 километра асфальта от Киришей до поселка Глажево в Киришском районе. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт был проведен по просьбам жителей Киришей, Тихориц и Глажево. Сейчас здесь идет подготовка к нанесению разметки и заканчивается укрепление обочин. В общей сложности масштабное обновление дороги было выполнено чуть менее чем за три месяца: уложено два слоя нового асфальта, поставлены знаки и прочищены водопропускные трубы. Учитывая интенсивность движения транспорта — дорога соединяет Московское и Мурманское шоссе — дорожники выстроили оптимальный график работы, чтобы водители не стояли в заторах.

Особое внимание было уделено обустройству остановок: здесь не только заменены павильоны и частично переделаны сами площадки, но и построены новые в деревне Грабково. С такой просьбой к дорожникам обратились жители деревни на встрече в мае. Уже в июне здесь были поставлены две новые остановки и дорожный знак-указатель деревни.

Несколько лет назад на этой же трассе был обновлён участок на подъезде к Киришам по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», утвержденному майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

Второй крупный дорожный ремонт — 15 километров между Баранами и Вознесенье в Подпорожском районе — перешагнул через экватор: сейчас здесь началась укладка чистового слоя асфальта. Трасса ведет к единственной на Северо-Западе круглогодичной паромной переправе через реку Свирь.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Киришский район ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-04-2023, 16:13
В Ленобласти стартовал ремонт дороги на Кириши
18-10-2022, 16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
13-06-2023, 19:33
В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина
6-06-2023, 16:21
В Ленобласти стартовал ремонт дороги к Первомайскому
21-06-2023, 13:29
В Ленобласти бетонная дорога доведет до Рощино
24-10-2022, 15:24
В Гатчинском районе завершен ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская

Происшествия на дорогах

0
128
17-07-2023, 20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
0
135
17-07-2023, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
137
17-07-2023, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
195
16-07-2023, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
Наверх