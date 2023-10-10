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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти обновят участок дороги от Всеволожска через Романовку и до Углово

В Ленобласти обновят участок дороги от Всеволожска через Романовку и до Углово

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26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В течение октября обновят участок дороги Петербург — Морье (маршрут легендарной Дороги жизни) от Всеволожска через Романовку и до Углово

В течение октября Ленобласть обновит участок дороги Санкт-Петербург — Морье (маршрут легендарной Дороги жизни) от Всеволожска через Романовку и до Углово. Работы стартуют уже на этой неделе и пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники отремонтируют участок протяжённостью шесть с половиной километров: здесь будет убрана колея, на которую ранее жаловались водители, уложен новый асфальт и укреплены обочины. Таким образом весь путь от Углово через Всеволожск и до Санкт-Петербурга станет значительно комфортнее: три года назад область целиком отремонтировала на этой трассе отрезок от границы с Петербургом до Всеволожска.

Это второй ремонт на региональной сети дорог во Всеволожском районе Ленобласти в этом году, сейчас дорожники заканчивают обновление подъезда к деревне Юкки со стороны Осиновой Рощи. Здесь уже сделан новый асфальт, нанесена разметки и заканчивается обустройство пешеходных дорожек. 

Ленинградская область комплексно подходит к модернизации трассы: летом экспертизой была одобрена проектная документация на расширение сложного участка трассы на Румболовской горе, а сейчас практически закончен капремонт участка трассы в Углово. Здесь построено разворотное кольцо для автобусов, освещение и тротуары.

Дорога Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни) является одним из основных путей сообщения между Всеволожским районом Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Интенсивность движения транспорта здесь превышает несколько тысяч машин в сутки.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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