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Питерец.ру » Общество » В Петербурге началась Неделя донорства крови

В Петербурге началась Неделя донорства крови

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Опубликовал: Вадик Котов
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С 15 апреля в Петербурге проходит Неделя донорства крови, приуроченная ко Дню донора, который отмечается 20 апреля.

С 15 апреля в Петербурге проходит Неделя донорства крови, приуроченная ко Дню донора, который отмечается 20 апреля.

В рамках недели с 15 по 19 апреля выездные бригады Городской станции переливания крови проведут корпоративные дни донора для госслужащих, студентов и сотрудников образовательных организаций и работников коммерческих структур.

Сегодня День донора проходит в Подростково-молодежном досуговом центре «Фрунзенский».

15 и 16 апреля – кровь будут сдавать сотрудники и студены Политехнического университета Петра Великого, 16 и 17 апреля – Высшей школы технологии и энергетики Санкт‑Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 18 и 19 апреля – Университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича.

18 апреля кровь можно будет сдать кровь в администрации Невского района, 19 апреля – в Невской ратуше.

Городская станция переливания крови ежегодно обеспечивает компонентами крови более 80-ти медицинских организаций. Более 50 тысяч пациентов получают трансфузии компонентов крови.

В Санкт‑Петербурге проживают более 18 тысяч человек, удостоенных звания «Почётный донор России» и «Почетный донор СССР». Более пяти тысяч жителей – награждены знаком «Почётный донор Санкт Петербурга».

Для присвоения звания «Почётный донор России» необходимо осуществить минимум 40 безвозмездных донаций, для знака «Почётный донор Санкт Петербурга» – минимум 20 безвозмездных донаций.

Источник: Администрация Петербурга
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