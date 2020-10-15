Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга получила «Знак качества»

Общественная палата Российской Федерации подвела итоги независимой оценки информационной открытости и доступности организаций Службы крови в регионах страны. Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга получила специальный приз «Знак качества».

На сегодняшний день аккаунты Городской станции переливания крови в социальных сетях насчитывают более 25 000 активных подписчиков. С начала 2020 года специалисты учреждения ведут ежедневные консультации в популярных мессенджерах для потенциальных доноров. Среднее количество обращений в месяц достигает 6000 звонков и сообщений.

«Сотрудники станции переливания крови – не только профессионалы высокого класса, но и настоящие энтузиасты. Весной, во время режима самоизоляции, стало меньше выездных мероприятий и, как следствие, самих доноров. Но сотрудники вели очень активную информационную работу, в том числе в социальных сетях. Как результат – серьезных перебоев в работе службы крови не было», - сказал губернатор Александр Беглов.

Сегодня Городская станция переливания крови, несмотря на эпидемию коронавируса, обеспечивает необходимыми компонентами крови учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга. Переливание крови и ее компонентов ежегодно получают более 50 тысяч пациентов.