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Питерец.ру » Общество » Масштабный Городской молодежный день донора объединит молодежь Северной столицы

Масштабный Городской молодежный день донора объединит молодежь Северной столицы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
20 апреля на 12 пунктах переливания крови города пройдет городская донорская акция, организованная «Фонд Доноров»

20 апреля на 12 пунктах переливания крови города пройдет городская донорская акция, организованная «Фонд Доноров». Акция посвящена Национальному дню донора и пройдет в рамках Весенней недели добра.  

Любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации, сможет внести свой вклад и сдать кровь в удобном по расположению и графику работы отделении переливания. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. В некоторых отделения переливания требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. 
Сдать кровь можно будет сразу в нескольких районах города. Организаторы советуют тем, кто впервые хочет стать донором, посетить отделение переливания, которое ближе всего располагается к дому, вузу или работе. Донорам также напоминают, что перед донацией важно ознакомиться с противопоказаниями, а также рекомендациями по режиму питания.  

Где 20 апреля стать донором: https://clck.ru/U9XzG
Во всех учреждениях по-прежнему строго соблюдаются предписанные правила безопасности. Во время акции, на пунктах переливания, участвующих в ГМДД, волонтёры проекта поздравят доноров и вручат памятные сувениры от партнёров проекта Бюро сладкой архитектуры «Рубис Кукис». 

Донор может выбрать удобное по расположению отделение, но перед этим необходимо ознакомиться с временем приёма, донорским светофором, а также условиями приёма (некоторые ОПК принимают только по предварительной записи по телефону или на сайте ОПК) в группе «Фонда Доноров»: https://vk.com/fonddonorov либо на сайте отделения переливания крови.  

Дополнительная информация: пресс-секретарь проекта «Фонд Доноров» Анастасия Петухова +7(952)233-35-53 press@ncsp.info   

А тем временем, в Санкт-Петербурге начинается Весенняя неделя добра. Присоединиться к добровольческим акциям в Санкт-Петербурге можно будет с 19 по 25 апреля как организатор или как доброволец.  

Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, ставшая уже традиционной. У каждого человека, добровольческой группы и у любой организации в эту неделю будет огромное количество возможностей сделать что-то доброе и полезное. В ней участвуют сотни организаций, более четырех тысяч добровольцев, создавая за одну неделю блага для более чем 50 тысяч благополучателей в городе. В Санкт-Петербурге она будет проходить уже в 20 раз.  

Ознакомиться с мероприятиями в Весеннюю неделю добра можно на Карте добрых дел или в Календаре добрых дел: http://vndspb.kdobru.ru/#rec298553872. Выберите мероприятие, которое вам по душе, заранее свяжитесь с организатором и приходите в назначенное время.

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