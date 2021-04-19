Масштабный Городской молодежный день донора объединит молодежь Северной столицы

20 апреля на 12 пунктах переливания крови города пройдет городская донорская акция, организованная «Фонд Доноров». Акция посвящена Национальному дню донора и пройдет в рамках Весенней недели добра.

Любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации, сможет внести свой вклад и сдать кровь в удобном по расположению и графику работы отделении переливания. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. В некоторых отделения переливания требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Сдать кровь можно будет сразу в нескольких районах города. Организаторы советуют тем, кто впервые хочет стать донором, посетить отделение переливания, которое ближе всего располагается к дому, вузу или работе. Донорам также напоминают, что перед донацией важно ознакомиться с противопоказаниями, а также рекомендациями по режиму питания.

Где 20 апреля стать донором: https://clck.ru/U9XzG

Во всех учреждениях по-прежнему строго соблюдаются предписанные правила безопасности. Во время акции, на пунктах переливания, участвующих в ГМДД, волонтёры проекта поздравят доноров и вручат памятные сувениры от партнёров проекта Бюро сладкой архитектуры «Рубис Кукис».

Донор может выбрать удобное по расположению отделение, но перед этим необходимо ознакомиться с временем приёма, донорским светофором, а также условиями приёма (некоторые ОПК принимают только по предварительной записи по телефону или на сайте ОПК) в группе «Фонда Доноров»: https://vk.com/fonddonorov либо на сайте отделения переливания крови.

Дополнительная информация: пресс-секретарь проекта «Фонд Доноров» Анастасия Петухова +7(952)233-35-53 press@ncsp.info

А тем временем, в Санкт-Петербурге начинается Весенняя неделя добра. Присоединиться к добровольческим акциям в Санкт-Петербурге можно будет с 19 по 25 апреля как организатор или как доброволец.

Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, ставшая уже традиционной. У каждого человека, добровольческой группы и у любой организации в эту неделю будет огромное количество возможностей сделать что-то доброе и полезное. В ней участвуют сотни организаций, более четырех тысяч добровольцев, создавая за одну неделю блага для более чем 50 тысяч благополучателей в городе. В Санкт-Петербурге она будет проходить уже в 20 раз.

Ознакомиться с мероприятиями в Весеннюю неделю добра можно на Карте добрых дел или в Календаре добрых дел: http://vndspb.kdobru.ru/#rec298553872 . Выберите мероприятие, которое вам по душе, заранее свяжитесь с организатором и приходите в назначенное время.