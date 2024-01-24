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Питерец.ру » Общество » В Петербурге появится новый разводной мост

В Петербурге появится новый разводной мост

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
krti.gov.spb.ru
Предыдущий разводной мост через Неву, Кантемировский, построили в Санкт-Петербурге в 1982 году.

Предыдущий разводной мост через Неву, Кантемировский, построили в Санкт-Петербурге в 1982 году. Новая переправа с разводными конструкциями появится в Невском районе, на пересечении Большого Смоленского проспекта с улицей Бабушкина. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Большой Смоленский мост через Неву станет частью нового участка магистральной улицы общегородского значения и позволит улучшить транспортные связи с прилегающими районами. Строительная длина основного хода составит 1,62 км», – сообщил главный эксперт проекта Максим Котов.

На 6-полосном мосту будет организовано трамвайное движение, здесь также проложат велосипедные и пешеходные дорожки. Расчетная скорость движения автотранспорта – 70 км/ч.

Проект включает строительство двух транспортных развязок в разных уровнях, эстакады съездов укрепят подпорными стенками и оградят шумоотражающими экранами.

В ходе подготовки территории строительства запланирован перенос коммуникаций. В том числе переустроят кабельные линии, трассы газопроводов, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Застройщик – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Генеральный проектировщик – ООО «БКН-проект».

Источник: Главгосэкспертиза
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