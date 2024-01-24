В Петербурге появится новый разводной мост

Предыдущий разводной мост через Неву, Кантемировский, построили в Санкт-Петербурге в 1982 году. Новая переправа с разводными конструкциями появится в Невском районе, на пересечении Большого Смоленского проспекта с улицей Бабушкина. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.
На 6-полосном мосту будет организовано трамвайное движение, здесь также проложат велосипедные и пешеходные дорожки. Расчетная скорость движения автотранспорта – 70 км/ч.
Проект включает строительство двух транспортных развязок в разных уровнях, эстакады съездов укрепят подпорными стенками и оградят шумоотражающими экранами.
В ходе подготовки территории строительства запланирован перенос коммуникаций. В том числе переустроят кабельные линии, трассы газопроводов, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Застройщик – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Генеральный проектировщик – ООО «БКН-проект».