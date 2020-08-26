ЗСД подключат к Широтной магистрали скоростного движения

Проектно-сметную документацию на строительство участка подключения внутригородской платной автомобильной дороги и трассы, которая пройдет в обход центральных районов Санкт-Петербурга, рассмотрели в Главгосэкспертизе России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В условиях интенсивного роста количества автомобилей в северной столице все большую актуальность приобретает формирование системы магистралей скоростного и непрерывного движения, которая легла в основу перспективного транспортного каркаса города и представлена в действующем Генеральном плане Санкт-Петербурга. Одним из звеньев этой системы станет Широтная магистраль скоростного движения - шестиполосная автомобильная дорога протяженностью 27,4 км, строящаяся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Трасса начинается от внутригородской платной автомагистрали – Западного скоростного диаметра, далее она пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее города Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральной трассе «Кола». Одна из отличительных особенностей магистрали - на ее протяжении будет построен новый переход через Неву - в створе улиц Фаянсовая и Зольная вблизи Финляндского железнодорожного моста, который позволит создать транспортные связи между районами, расположенными на берегах реки.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения, что позволит сформировать обход центральных районов Санкт-Петербурга и обеспечит устойчивую связь восточной части Южной планировочной зоны с северными районами. При этом складывающийся транспортный обход не только возьмет на себя транзитные по отношению к центру потоки, но и позволит равномерно перераспределить центростремительное движение по радиальным направлениям.

В ходе реализации проектной документации построят участок протяженностью 2,6 км и съезды транспортных развязок, которые обеспечат связь проектируемой дороги с Западным скоростным диаметром, расположенным далее по ходу движения Витебским проспектом и перспективной транспортной развязкой с Новоизмайловским проспектом. Подключение запланировано севернее развязки с Благодатной улицей, сам новый участок пройдет по территории Кировского, Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

Кроме того, между Заставской улицей и Лиговским проспектом соорудят новый створ Витебского проспекта с путепроводом через железнодорожные пути и реконструируют Воздухоплавательную улицу, продолжающую проспект.

На съездах транспортной развязки на пересечении с Западным скоростным диаметром разместят пункты взимания платы. Развязка с Витебским проспектом обеспечит комфортную связь центральных районов города с ЗСД и с последующим выездом на городскую кольцевую автодорогу. Для обеспечения пешеходного движения через проспект будет построен надземный пешеходный переход.

Ранее, в августе 2019 года, Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию на подготовку территории строительства объекта.

Застройщик и источник финансирования - АО «Западный скоростной диаметр». Проектную документацию подготовили в АО «Институт «Стройпроект».