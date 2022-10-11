На Кольцевой автодороге Петербурга построят новые съезды

Первый участок трассы А-118 «Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга» от станции Горская до Приозерского шоссе был запущен 20 лет назад, в ноябре 2002 года. Сегодня увеличение пропускной способности участка продолжается в рамках программы «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На пересечении КАД с проспектом Энгельса и А-121 «Сортавала» в Ленобласти планируется строительство направленных съездов и реконструкция действующей транспортной развязки, представляющей собой полный «клеверный лист». Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Для улучшения дорожных условий, ликвидации простоев и увеличения скоростей движения автотранспорта предусмотрено строительство двух направленных левоповоротных съездов транспортной развязки в направлении КАД – Ленобласть и Ленобласть – КАД, а также реконструкция существующих правоповоротных съездов», – сказала Светлана Головорушко, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России.

Работы пройдут поэтапно на границе Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области. В ходе подготовки территории переустроят инженерные коммуникации ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС». Основной этап включает строительство направленных съездов с мостовыми сооружениями, а также реконструкцию путепроводов на км 0+700 и км 1+200 автодороги А-121 «Сортавала».

Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция участка федеральной автомобильной дороги общего пользования А-121 «Сортавала», региональной дороги 41К-75 «Юкки – Кузьмолово» и устройство шумозащитных экранов.

Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик – ООО «Гео-Проект».