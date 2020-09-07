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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отремонтируют Большой Конюшенный мост

В Петербурге отремонтируют Большой Конюшенный мост

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге отремонтируют Большой Конюшенный мост

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта Большого Конюшенного моста. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

У Большого Конюшенного моста через реку Мойку, который расположен недалеко от музея-квартиры А.С. Пушкина, богатая история. Первоначально, в 1753 году, на этом месте построили деревянный, но крашенный под камень разводной мост. Ему дали имя «Греческий» – по названию правого берега Мойки: в первые годы после основания Петербурга там жили греки, работавшие на Адмиралтейской верфи.

В 1828 году деревянный мост заменили на чугунный, однопролетный. Проектировщикам Егору Адаму, Вильгельму фон Треттеру и Вильяму Гесте надо было выполнить требования, высказанные Николаем I: монарх хотел, чтобы мост соединил в себе «всю возможную прочность и всю возможную красивость». Чугунная арка моста опиралась на береговые устои, облицованные гранитными блоками. Фасады декорировали чугунными листами, украшенными художественным орнаментом. С обеих сторон моста установили торшеры с фонарями, - они стояли на гранитных парапетах на высоких чугунных пьедесталах.

В 1935 году выяснилось, что опоры в пролетном строении деформировались, и тогда был произведен ремонт моста: поверх чугунного уложили железобетонный свод. Кроме того, ликвидировали ограждения между тротуарами и проезжей частью. Еще через шестнадцать лет отреставрировали декоративные чугунные решетки моста и торшеры с фонарями. Уже в наши дни мост получил статус объекта культурного наследия федерального значения.

Проектными решениями, достоверность определения сметной стоимости которых проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрена расчистка гранитных поверхностей моста, ремонт, а в необходимых случаях и замена гранитной облицовки устоев, расчистка и покраска решетки перильного ограждения моста. Также будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Планируется, что продолжительность капитального ремонта, финансирование которого планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета, составит 16 месяцев. Генеральный проектировщик - ООО «ОТДЕЛПРОЕКТ».

Источник: Главгосэкспертиза
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