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Питерец.ру » Общество » В Невском районе начался капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку

В Невском районе начался капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
После капитального ремонта Рыбацкий мост вновь откроют для автотранспорта

Переправа, расположенная на левом берегу Невы в створе Рыбацкого и Советского проспектов, давно нуждалась в обновлении. Последний раз капитальный ремонт моста проводился в 1980 году. За это время из-за коррозии балок на железобетонных пролетных строениях появились многочисленные дефекты. В 2000 году мост был закрыт для движения автотранспорта и стал пешеходным. 

«Малые и большие мосты – важная часть транспортной инфраструктуры города. Все переправы необходимо поддерживать в нормативном состоянии. Это вопрос комфорта и безопасности автомобилистов и пешеходов, транспортной доступности жилых кварталов», - сказал губернатор Александр Беглов.

Помимо самого моста, будут капитально отремонтированы подходы к нему. После ремонта параметры переправы, в том числе грузоподъемность, будут соответствовать современным нормативам. Это позволит вновь открыть мост для автотранспорта.

Общая длина переправы не изменится и составит 139,6 м, ширина одного из тротуаров увеличится до 3 м. Сейчас на объекте проводятся подготовительные работы. Установлена схема организации дорожного движения.

На время капитального ремонта будет обустроен временный пешеходный мост.

Строительно-монтажные работы планируется завершить до 15 октября 2023 года.

***

Первый деревянный мост в устье Славянки был сооружен еще в 1830-х годах и получил название Усть-Славянский. В годы блокады он был разобран. В 1957 году здесь соорудили пятипролетный мост.  В 1997 году его переименован в Рыбацкий — по историческому району Рыбацкое.

Источник: Администрация Петербурга
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