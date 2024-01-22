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Питерец.ру » Общество » Мощности российских суперкомпьютеров будут увеличены

Мощности российских суперкомпьютеров будут увеличены

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Владимир Путин поручил обеспечить увеличением мощностей российских суперкомпьютеров

Президент Владимир Путин поручил до 1 марта разработать и реализовать меры для увеличения вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России. Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», – говорится в публикации.

Кроме того, к 1 марта Правительству поручено разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, библиотечных фондов в целях создания наборов данных.
Мы являемся свидетелями новой технологической революции, и наличие суперкомпьютеров становится настоящей необходимостью, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Суперкомпьютеры позволяют разрешать как прикладные, так и научно-исследовательские задачи за счет высокой скорости обработки данных. Это особенно важно для наукоемких сфер: например, для космической отрасли, которая требует проведения расчётов и построения нескольких миллионов моделей одновременно», – рассказал депутат. 
То, что Россия активизируется в этом направлении, – положительный тренд, считает он. «Напомню, что на данный момент 7 российских суперкомпьютеров входят в мировой топ-500. Лидерство принадлежит суперкомпьютеру «Червоненкис» Яндекса, который занимает 36-е место в мире по мощности. При этом АНО «Цифровая экономика» прорабатывает вопрос разработки до 10 новых суперкомпьютеров мощностью 10 000–15 000 GPU H100 до 2030 года. Согласно мнению экспертов, в них планируется использовать чипы Nvidia последнего поколения. Реализация подобного проекта сможет обеспечить нам лидерство в мировом рейтинге», – уверен Антон Немкин.
«Сегодня мы находимся на этапе выстраивания систематической политики в отношении развития многих сегментов ИТ-сферы, и суперкомпьютеры здесь не исключение», – заключил парламентарий. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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