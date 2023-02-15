В Госдуме РФ пройдут парламентские слушания по вопросам подготовки ИТ-кадров в России

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил комитетам по просвещению, по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по промышленности и торговле детально изучить этот вопрос. По мнению Вячеслава Володина, анализ ситуации необходимо начать с исследования качества преподавания профильных дисциплин в российских школах.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что развитие образования в ИТ-сфере является основополагающим, причем обучение должно вестись уже со школы. Он также напомнил, что прежде всего необходимо сосредоточиться на подготовке учителей информатики и предложил провести парламентские слушания с тем, чтобы выработать подходы для необходимых законодательных решений.

Те, кто уехал, свой выбор сделали, считает Вячеслав Володин, поэтому нужно сосредоточиться на развитии образования, чтобы иметь возможность выпустить больше новых специалистов. «Кстати, более 60 % вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были. Нам надо начинать со школы: развивать ИТ-направления, финансировать их, делать все для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране. Человек, обладающий знаниями в ИТ-технологиях, — это человек, который многое может сделать для защиты нашей страны», — уверен спикер Госдумы.

Фракция «Единая Россия» постоянно занимается вопросами поддержки ИТ-индустрии и создания условий для получения качественного образования в этой сфере. Так, именно ЕР предложила повысить зарплату учителей информатики до уровня средней зарплаты ИТ-специалистов в регионах. Члены комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи разработали, кроме того, предложения по привлечению в школы практикующих ИТ-специалистов из крупных российских компаний и по организации волонтерского движения в поддержку школьных учителей информатики и программирования. Во многих регионах для ИТ-учителей были организованы бесплатные курсы повышения квалификации.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин убежден, что начинать обучение современным технологиям следует уже в младших классах.

«То, что многие ИТ-специалисты вернулись на родину, в том числе и благодаря принятию большого пакета мер поддержки ИТ-отрасли, безусловно, серьезное достижение. Тем не менее, учитывая нарастающие темпы развития современных технологий и цифровизации всех сфер жизни нам, конечно же, необходимо не только оперативно решать проблемы уже сложившегося дефицита специалистов в ИТ, но и формировать подходы, которые обеспечат будущие потребности ИТ-индустрии», - сказал Антон Немкин.

Для этого, по мнению депутата, необходимо сформировать в стране такую систему воспитания этих кадров – от школы до вузов и втузов, которая будет работать на опережение спроса.

«Парламентские слушания с участием профильных ведомств, отраслевых специалистов, представителей смежных сфер и системы образования помогут нам понять, какие тренды формируются уже сейчас, какие направления нужно развивать и на каких ступенях российской системы образования, как добиться сбалансированного обучения, когда школьники и студенты будут получать не только академические знания, но и опыт их практического применения. С учетом этих данных можно будет спроектировать комплексную и очень эффективную систему подготовки специалистов для ИТ-индустрии», - резюмировал парламентарий.