Российским НКО России предоставят киберзащиту

23 января на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации был внесен законопроект № 281856-8, который предлагает изменить отдельные положения Федерального закона «О некоммерческих организациях». Предложенные поправки позволят защитить российские некоммерческие организации от кибератак. Кроме того, органы власти и муниципальные организации получат право предоставлять НКО серверные мощности на защищенной инфраструктуре. Законодательная инициатива разработана группой депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Депутаты и эксперты уверены, что цифровых мощностей, принадлежащих государственным организациям и крупным компаниям, достаточно, чтобы при необходимости обеспечить цифровой защитой все 46 953 организации, состоящие в реестре социально ориентированных НКО.

Законопроект № 281856-8 «О внесении изменений в статью 31-1 Федерального закона “О некоммерческих организациях”» предлагает скорректировать статью 31.1 закона «О некоммерческих организациях». В случае его принятия органы государственной и публичной власти, а также муниципальные организации и органы местного самоуправления получат право предоставлять социально-ориентированным собственные цифровые вычислительные мощности для обеспечения доступа НКО к информации и цифровым ресурсам, смогут содействовать в переговорах НКО с крупными компаниями об оказании цифровой поддержки. Также некоммерческим организациям помогут с созданием и автоматизацией сайтов, в том числе с использованием «Госуслуг».

Законопроект разработан, чтобы, прежде всего, помочь тем НКО, которые собирают гуманитарную помощь для жителей и защитников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также социально-ориентированным фондам, борющимся с кибератаками на российскую инфраструктуру. Именно этот сектор НКО пострадал больше остальных, – с начала спецоперации из-за кибератак многие из них были вынуждены приостановить свою деятельность.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, на информационную безопасность у НКО, как правило, нет ни денег, ни нужных компетенций, поэтому хакерам не составляет особого труда взламывать их сайты и тем самым мешать работе, а законодательная инициатива позволит социальным фондам бесплатно усилить защиту своих веб-ресурсов. «За счет размещения сайтов на защищенной государственной инфраструктуре необходимо обеспечить должный уровень защиты и персональных данных граждан, взаимодействующих с такими организациями», – заявил Андрей Турчак.

Авторы законопроекта убеждены, что новый вид информационной поддержки позволит НКО обеспечить стабильную защищенную деятельность. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель Цифровой долины Прикамья, один из соавторов законопроекта Антон Немкин подчеркнул, что законодательная инициатива открывает возможность для всех некоммерческих организаций страны обратиться за помощью и защитой от киберугроз в органы государственной и муниципальной власти. Также принятие законопроекта должно оказать содействие снижению расходов социально ориентированных НКО на техническое и материальное обеспечение и обеспечит безопасность персональных данных граждан, работающих и взаимодействующих с такими организациями, а также усилят уровень устойчивости важных социальных интернет-ресурсов перед хакерскими атаками.

«Если сложить цифровые серверные мощности, находящиеся в распоряжении государственных и муниципальных организаций во всех регионах страны, и прибавить к этому хорошо защищенные дата-центры крупных компаний, взаимодействие с которыми у нас в стране уже достаточно прочно выстроено, то однозначно можно сказать, что на помощь, если в ней есть необходимость, могут рассчитывать почти 47 тысяч социально ориентированных НКО России. При этом, хочу подчеркнуть, законопроект носит не императивный характер, но лишь легализует такую возможность. И за помощью в основном будут обращаться те НКО, деятельность которых в данный момент направлена на поддержку действий руководства страны в рамках СВО: ведь именно они являются целью хакеров недружественных страны, ведущих рандомную или адресную киберохоту. То есть, мероприятия, в том числе по повышению уровня защиты будут реализовываться в отношении тех фондов, которым это действительно нужно. В случае принятия этого законопроекта правительству будет поручено определить критерии необходимости поддержки того или иного российского НКО, также будет разработан порядок предоставления такой помощи», - сказал Антон Немкин.

Для создания и автоматизации новых защищенных цифровых платформ Минцифры России получит право предоставлять НКО доступ к подсистеме «Госвеб» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» («Госуслуги»), которая на сегодняшний день является одной из самых надежных систем для создания государственных сайтов, а крупные всероссийские СО НКО смогут перейти на «Гособлако».