В России будет создан Единый портал для обращения граждан к власти

Законопроект № 184897-8, который вводит в действующее законодательство возможность использования в этих целях ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы РФ. По мнению авторов законопроекта, а также президиума фракции «Единая Россия» предлагаемые решения позволят закрепить на уровне Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» возможность направления обращений в госорганы и органы местного самоуправления в форме электронного документа через Единый портал. При этом парламентарии не исключают право граждан на подачу обращений в письменной форме, по электронной почте или через информационные системы ведомств и организаций.

Законопроект № 184897-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в части введения положений об обращениях граждан, направленных в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам в форме электронного документа с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» инициирован и разработан первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным, председателем Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Тимофеевой и заместителем председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-354 предусматривает внесение в законодательство изменений, которые позволят использовать для рассмотрения обращений граждан единую цифровую платформу, работающую по принципу «одного окна» и располагающую механизмом обратной связи. Платформа, создание и внедрение которой было поручено Минцифры России, уже внедрена как подсистема ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». С 12 ноября 2020 года по 30 декабря 2022 года на портале проводится эксперимент по работе с обращениями граждан.

Оценка промежуточных результатов эксперимента, уверены в парламенте, показывает востребованность такого единого портала в качестве канала взаимодействия граждан и юрлиц с государственными и муниципальными органами. Принятый в первом чтении законопроект позволит по завершении эксперимента закрепить возможность направлять обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, осуществляющим публично значимые функции, государственным и муниципальным учреждениям, иным организациям и их должностным лицам в форме электронного документа через Единый портал.

Законопроект также уточняет разделение письменного обращения на обращение в письменной форме и обращение в форме электронного документа и устанавливает, что в электронном обращении, направленном с использованием Единого портала, заявитель должен не только указывать фамилию, имя и отчество (при наличии), но и использовать адрес своего личного кабинета на Едином портале как уникального идентификатора. Все эти данные заполняются автоматически.

Федеральный координатор федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что законопроект позволяет каждому зарегистрированному пользователю портала «Госуслуг» не только подавать обращения через портал, но и там же получать ответ. «Ранее такую возможность не использовали, так как, во-первых, не была понятна точка входа для обращения, а, во-вторых, не было возможности полностью идентифицировать заявителя и указать адрес, по которому должен прийти ответ. Теперь же с развитием портала и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) эта задача решена. С учетом внесенных корректировок процедура полностью соответствует требованиям ФЗ-59», - пояснил парламентарий.

Справочно

В эксперименте участвует 21 федеральный орган исполнительной власти, органы и организации из 84 субъектов Российской Федерации (более 2,4 тыс. региональных, более 18,1 тыс. муниципальных, более 68,1 тыс. организаций в сфере образования и здравоохранения). За это время через Единый портал направлено около 10 млн. обращений: 62,8 тыс. обращений - в 2020 году, 7,5 млн. – в 2021-м; 2 млн. - с 1 января по 1 июля 2022 года (на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).