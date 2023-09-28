Оптоволокно должно быть российским

Согласно данным ведомства, при подготовке стратегии развития отрасли связи до 2035 года министерство не уделило должное внимание этому вопросу. «Поскольку отсутствуют российская технология производства заготовок, оборудование для вытяжки из заготовок оптоволокна, оборудование для оплетки кабеля, необходимо проанализировать полный цикл производства кабеля, выявить проблемы и разработать, в том числе с учетом позиции Минпромторга России, мероприятия и источники финансирования, направленные на решение существующих проблем», – говорится в письме ФАС.

Минцифры подтвердило получение отзыва и сообщило, что будет изучать предложения ФАС.

Необходимость полного цикла производства оптоволокна – стратегическая задача для России, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Напомню, что еще в марте этого года Президент поручил Правительству проработать этот вопрос. В рамках поручения главы государства предусматривается и финансирование таких проектов, и компенсация инвестиций из федерального бюджета до 25% заемных средств», – пояснил депутат.

«Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, – необходимость импортозамещения преформы. Это заготовка из высокочистого кварцевого стекла, которая в последствии вытягивается в волокно. Раньше мы закупали их у Японии. После введения санкций активно подключились китайские производители, благодаря чему удалось избежать проблемы дефицита», – отметил Антон Немкин.

В России отсутствует технология производства преформ, из-за чего российские производители вынуждены обращаться на внешний рынок. «Это критичный вопрос, который для запуска полной цепи производства требует разрешения. Напомню, что компания «Оптиковолоконные системы» активно прорабатывает расширение линии по производству преформ в Саранске», – пояснил депутат.

«Производители оптоволокна, как и в целом прежние форматы цепочек производства, напрямую «ощутили» на себе негативное следствие санкционного давления. При этом компании достаточно быстро адаптировались и уже сейчас показывают досанкционные результаты – это позитивный тренд. Надо сказать, что сложившаяся ситуация – благоприятное время для развития полной цепи производства, поэтому предложения ФАС обоснованы. С одной стороны, мы избежали дефицита за счет экспорта из дружественных стран, с другой – у нас есть все необходимые ресурсы для замещения всех ступеней производства. Налаживание цепочки экспорта из Китая в этом случае даст время на развитие собственного производства, без значимых финансовых потерь для индустрии», – заключил парламентарий.