Депутаты ЗакС Петербурга доработают обращение к министру здравоохранения РФ с просьбой ограничить реализацию бутирата

Комиссия по вопросам правопорядка и законности рассмотрела обращение Законодательного Собрания к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой ограничить продажу 1,4-бутандиола (бутирата) – химического соединения, используемого в промышленности, а также использующегося для производства наркотиков. Необходимость жёстких мер контроля обоснована значительным числом отравлений бутиратом – по информации медиков, несколько тысяч в год.
На заседании представители МВД заявили о необходимости занять ещё более жёсткую позицию в отношении бутирата. С их точки зрения, вещество надо закрепить в перечне без учёта процента содержания в растворе, а возможность приобретения сохранить только для юридических лиц.
Также в рамках заседания рассмотрели вопросы назначения мировых судей и корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
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