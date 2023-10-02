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Питерец.ру » Общество » Депутаты ЗакС Петербурга доработают обращение к министру здравоохранения РФ с просьбой ограничить реализацию бутирата

Депутаты ЗакС Петербурга доработают обращение к министру здравоохранения РФ с просьбой ограничить реализацию бутирата

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты ЗакС Петербурга доработают обращение к министру здравоохранения РФ с просьбой ограничить реализацию бутирата

Комиссия по вопросам правопорядка и законности рассмотрела обращение Законодательного Собрания к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой ограничить продажу 1,4-бутандиола (бутирата) – химического соединения, используемого в промышленности, а также использующегося для производства наркотиков. Необходимость жёстких мер контроля обоснована значительным числом отравлений бутиратом – по информации медиков, несколько тысяч в год.

– Рабочая группа в составе депутатов, представителей сферы здравоохранения, МВД, Следственного комитета, прокуратуры подготовила обращение исходя из того, что бутират опасен, но при этом его можно купить по паспорту, то есть с 14 лет. По данным МВД, это вещество используют на производстве шесть юридических лиц Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пять – продают. Предлагаем ввести бутират в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, а его реализацию ограничить раствором с содержанием вещества не более 15%. Это позволит предприятиям продолжить осуществление своей деятельности, – прокомментировал обращение один из его авторов депутат Алексей Цивилёв.

На заседании представители МВД заявили о необходимости занять ещё более жёсткую позицию в отношении бутирата. С их точки зрения, вещество надо закрепить в перечне без учёта процента содержания в растворе, а возможность приобретения сохранить только для юридических лиц.

– С учётом предложений коллег, подготовим поправку к обращению. В целом мы его поддерживаем, понимая важность и актуальность вопроса сохранения здоровья петербуржцев, – резюмировал обсуждение председатель комиссии Константин Чебыкин.

Также в рамках заседания рассмотрели вопросы назначения мировых судей и корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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