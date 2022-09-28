В Петебурге депутаты готовят обращение к Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране школ

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга готовят обращение к Председателю российского правительства Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране общеобразовательных учреждений. Проект документа планируется рассмотреть на следующем пленарном заседании петербургского парламента.
Проектом обращения предлагается рассмотреть возможность изменения требований к организациям, с которыми могут быть заключены договоры об охране образовательных учреждений. В частности, ввести обязательную сертификацию деятельности таких организаций специальной комиссией, в состав которой должен включаться представитель Росгвардии. Кроме того, установить квалификационные требования к охранникам и обязательные условия по оснащению их средствами защиты, а также оборудованию рабочих мест для сотрудников охранных организаций в школах.
Напомним, в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 25 человек, среди них 23 ребенка. С 26 сентября до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.