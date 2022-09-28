В Петебурге депутаты готовят обращение к Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране школ

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга готовят обращение к Председателю российского правительства Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране общеобразовательных учреждений. Проект документа планируется рассмотреть на следующем пленарном заседании петербургского парламента.

– Во многих школах охранная деятельность не соответствует необходимым стандартам. Работники ЧОП, с которыми руководство образовательных учреждений заключает договоры, в критической ситуации не способны дать отпор преступникам и принять меры для защиты детей и педагогов. Этот вопрос нужно проработать на федеральном уровне. Мы подготовим предложения и направим в Правительство РФ. Отдельную работу необходимо вести с ребятами, которые находятся в сложной психологической ситуации. Мониторить социальные сети, настроения в обществе и их влияние на людей, – сказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Проектом обращения предлагается рассмотреть возможность изменения требований к организациям, с которыми могут быть заключены договоры об охране образовательных учреждений. В частности, ввести обязательную сертификацию деятельности таких организаций специальной комиссией, в состав которой должен включаться представитель Росгвардии. Кроме того, установить квалификационные требования к охранникам и обязательные условия по оснащению их средствами защиты, а также оборудованию рабочих мест для сотрудников охранных организаций в школах.

Напомним, в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 25 человек, среди них 23 ребенка. С 26 сентября до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.