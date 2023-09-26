Депутаты предложили внести в список наркотических средств спирт 1,4-бутандиол

Депутаты фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Петербурга Наталия Астахова, Антон Соловьев, Алексей Цивилев и Константин Чебыкин предложили внести изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, чтобы исключить возможность продажи физическим лицам 1,4-бутандиола (BDO).

Бесцветный двухатомный спирт — вязкая жидкость, которая используется в том числе как растворитель, а на производстве – для изготовления пластмасс, электронных химикатов и эластичных волокон. Эффект вещества при принятии сравнивается с алкоголем и экстази, при этом высокие дозы вызывают сонливость, головокружение, тошноту и могут привести к летальному исходу.

«Этот спирт применяется в промышленности как обезжиривающее средство для полимерных светочувствительных материалов, как очиститель элементов электроники, как универсальный растворитель лаков, красок, горюче-смазочных материалов. Однако люди научились использовать это химическое соединение для получения дурманящих веществ, которые в малых дозах вызывают эйфорию, расслабляют мышцы, улучшают самооценку. Радость быстро сменяется тревожностью, вялостью и рвотой, а иногда завершается смертью. Поэтому депутаты и хотят запретить розничный оборот 1,4-бутандиола. Решение, наверное, верное, если оно не лишит возможности использовать это вещество в промышленности», – прокомментировала инициативу Наталия Астахова.

Единороссы предлагают включить 1,4-бутандиол в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с российским законодательством и международными договорами РФ, исключив, таким образом, возможность его продажи при предъявлении паспорта.

В настоящее время BDO включен в список прекурсоров, оборот которых в России ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля. Ответственность за его хранение для физических лиц действующим законодательством не предусмотрена.

Авторы инициативы предлагают Минздраву пересмотреть статус этого вещества в соответствующих перечнях.