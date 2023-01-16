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В Петербурге депутаты рассмотрят возможность ограничения продажи вейпов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
В Петербурге депутаты рассмотрят возможность ограничения продажи вейпов

В рамках парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности будет создана рабочая группа для изучения возможности ограничения продажи электронных сигарет. Такое решение приняли члены комиссии на первом в этом году заседании. Поводом для инициативы стал факт гибели несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге, предположительно от курения вейпа.

– Необходимо рассмотреть вопросы запрета реализации вейпов, которые не прошли лабораторную проверку, ограничения рекламы в местах продажи и количества таких мест, расширения профилактики среди несовершеннолетних. Сегодня на рынке огромное количество вейпов. Насколько они безопасны, никто не может сказать, так как с их проверкой лаборатории не справляются, – сказал руководитель комиссии Константин Чебыкин. 

Планируется, что рабочая группа будет создана в ближайшие недели.  К ее деятельности привлекут представителей Комитета по образованию, МВД, Роспотребнадзора и других структур.

– Возможно, необходимо проработать со специалистами обращение в Правительство Российской Федерации, поправки в федеральное законодательство, подключить к работе депутатов Государственной Думы от Санкт-Петербурга. Тема очень важная, – подчеркнул руководитель комиссии.

В настоящее время реализация электронных сигарет регулируется федеральным законодательством. Продажа их несовершеннолетним запрещена. Тем не менее, как было отмечено на комиссии, растет число случаев гибели подростков после курения вейпов.

С 15 декабря 2022 года в России началась маркировка жидкостей для вейпов и одноразовых устройств, которые ее содержат. Производители и импортёры должны зарегистрировать подобную продукцию в системе «Честный знак».

Источник: ЗАКС
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