ента новостей

18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
18:49
Члены постоянной комиссии обсудили ход «мусорной реформы»
18:48
Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств
18:45
Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности
18:44
Российские школьники встретятся на Черном море и обсудят вопросы патриотического воспитания
18:19
Дмитрий Николаев из СКА стал лучшим вратарём прошедшей недели в КХЛ
14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
14:09
В Петербурге дорожный кофликт закончился поножовщиной
13:46
В Ленобласти задержан мужчина, совершивший разбой
13:41
В Ленобласти задержан несовершеннолетний угонщик
13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
11:42
В Петербургском институте Росгвардии тренировались ставить рекорд по буксировке 19-тонного грузовика
11:35
На КАД столкнулись два большегруза
10:32
Вишневский раскритиковал Кадырова
10:22
Британия прощается с королевой Елизаветой
10:08
В Петербурге 10-летний мальчик попал под иномарку
10:02
Пандемия завершена?
09:47
В Прибалтику и Польшу теперь нельзя
09:25
27 человек погибли и 20 получили ранения в результате крушения автобуса в Китае
09:14
В Ленобласти подросток позаимствовал автомобиль у взрослых и вылетел в кювет
09:08
В Ленобласти столкнулись два мотоциклиста
21:23
СКА плохо настроился на матч с «Северсталью», но смог победить по череповецкий клуб по буллитам
19:36
В Калининском районе драка закончилась стрельбой
15:01
В Ленобласти мужчина зарубил шашкой своего приятеля
14:33
Петербургский закон о КРТ нанес серьезный урон репутации Беглова – политолог Елисеева
12:13
Пенсионерка из Выборга перевела аферистам почти 170 тысяч рублей
12:08
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю про ДТП и передала аферистам 230 тысяч рублей
12:01
На ЗСД столкновение двух грузовиков стало смертельным для одного из водителей
11:57
В Московском районе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:33
В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств

Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств

0
32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств

Члены комиссии по экологии и природопользованию поддержали проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину». Депутаты просят наделить Роспотребнадзор либо органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении радиоэлектронных средств.

Как отмечают авторы инициативы, в парламент Петербурга поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов, объектов образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. Жители говорят о возможном негативном влиянии  электромагнитного излучения на здоровье человека. По мнению депутатов, развитие инфраструктуры телекоммуникационных услуг должно осуществляться с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и безопасную санитарно-гигиеническую обстановку.

– Распоряжением Председателя парламента Александра Бельского была создана межведомственная рабочая группа по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений связи на территории Санкт-Петербурга. Среди предложений, рассмотренных на заседаниях этой группы, – установление минимального расстояния вышек сотовой связи от жилых домов и требование разместить на телекоммуникационном оборудовании куар-коды, чтобы жители могли оперативно получать всю необходимую информацию, – отметил председатель комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров.

Депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Документом предлагается определить порядок размещения в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов. Это позволит использовать созданную инфраструктуру месторождений оптимальным образом и сохранить необходимые компоненты для последующей добычи по мере развития технологий и достижения рентабельности.

Парламентарии утвердили экспертов постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-09-2022, 14:05
Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи
27-06-2022, 12:11
Депутаты предлагают возродить в школах обязательную начальную военную подготовку
28-06-2022, 09:55
Петербургские депутаты попросят Мишустина изменить схему оплаты вывоза мусора в пользу жильцов
25-10-2012, 17:05
Депутаты ЗакС обратились к Губернатору возмутившись поведением руководителей нескольких комитетов
19-12-2018, 12:56
Депутаты Петербурга окончательно приняли закон о контроле работы такси
15-09-2022, 13:37
Депутаты предлагают выплачивать компенсации отдельным категориям спасателей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
41
Сегодня, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
70
Сегодня, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
80
Сегодня, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
0
79
Сегодня, 11:35
На КАД столкнулись два большегруза
Наверх