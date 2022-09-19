Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств

Члены комиссии по экологии и природопользованию поддержали проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину». Депутаты просят наделить Роспотребнадзор либо органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении радиоэлектронных средств.

Как отмечают авторы инициативы, в парламент Петербурга поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов, объектов образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. Жители говорят о возможном негативном влиянии электромагнитного излучения на здоровье человека. По мнению депутатов, развитие инфраструктуры телекоммуникационных услуг должно осуществляться с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и безопасную санитарно-гигиеническую обстановку.

– Распоряжением Председателя парламента Александра Бельского была создана межведомственная рабочая группа по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений связи на территории Санкт-Петербурга. Среди предложений, рассмотренных на заседаниях этой группы, – установление минимального расстояния вышек сотовой связи от жилых домов и требование разместить на телекоммуникационном оборудовании куар-коды, чтобы жители могли оперативно получать всю необходимую информацию, – отметил председатель комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров.

Депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Документом предлагается определить порядок размещения в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов. Это позволит использовать созданную инфраструктуру месторождений оптимальным образом и сохранить необходимые компоненты для последующей добычи по мере развития технологий и достижения рентабельности.

Парламентарии утвердили экспертов постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.