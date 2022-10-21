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Питерец.ру » Общество » Депутаты предлагают новые меры профилактики преступлений, совершаемых людьми с психическими расстройствами

Депутаты предлагают новые меры профилактики преступлений, совершаемых людьми с психическими расстройствами

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты предлагают новые меры профилактики преступлений, совершаемых людьми с психическими расстройствами

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга просят федеральные министерства принять меры по учету потенциальных преступников, страдающих опасными психическими заболеваниями. Соответствующее обращение парламентариев к Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву и Министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко поддержал комитет по законодательству городского парламента.

В тексте документа напоминается о том, что к числу такой категории лиц относился мужчина, открывший стрельбу 26 сентября в ижевской школе. В настоящее время психоневрологические диспансеры направляют данные о пациентах в органы внутренних дел один раз в год, что недостаточно для оперативного информирования. Депутаты предлагают ежемесячно оповещать МВД о лицах, психические расстройства которых могут представлять общественную опасность. Кроме того, должны своевременно предоставляться сведения об изменении места жительства людей, которые состоят на учете в ПНД, либо об их длительном отсутствии по месту регистрации. Авторы инициативы указывают на то, что такое решение повысит эффективность профилактики преступлений и общественно опасных действий более, чем установление дополнительных ограничений оборота гражданского оружия.

Отметим, проект Постановления «Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву и Министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко» разработан депутатами Всеволодом Беликовым, Ольгой Герасиной, Павлом Иткиным, Александром Новиковым, Александром Рассудовым, Александром Ржаненковым, Верой Сергеевой, Константином Чебыкиным и Денисом Четырбоком.

Источник: ЗАКС
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