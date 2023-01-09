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Спортсмены Ленобласти на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима» стали обладателями 28 медалей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
На всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима» в Гатчине спортсмены Ленинградской области стали обладателями 28 медалей разного достоинства

На всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима» в Гатчине спортсмены Ленинградской области стали обладателями 28 медалей разного достоинства.

Соревнования среди мужчин и женщин принесли региону еще 13 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. Игорь Пушкарёв принес региону сразу 3 медали – д спортсмен  занял 1 места в мужской одиночной категории, мужской парной категории и 3 место в смешанной парной категории. Еще 2 награды в областную копилку принес Георгий Петров: бадбинтонист занял 1 места в мужской парной категории и в смешанной парной категории. Не менее хорошие результаты показали областные спортсменки: Екатерина Королёва завоевала 1 место в женской одиночной категории и 2 место в женской парной категории. Ее коллега Виктория Хрыкина заняла 2 место в женской парной категории и 1 место в смешанной парной категории. 

По итогам юношеских соревнований в копилке ленинградских спортсменов появилось 15 наград: 2 золотых, 2 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Соперниками ленинградцев на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима», которые прошли в Гатчине с 6 по 8 января, стали спортсмены из спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, Калининграда, а также Республики Беларусь.

Источник: Администрация Ленобласти
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