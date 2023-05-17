В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту

С 17 по 21 мая в городе на Неве пройдут первенство Санкт‑Петербурга и Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в дисциплинах «мотолодка FF». Эти старты откроют новый спортивный сезон-2023 в водно-моторном спорте Северной столицы.

Соревнования состоятся в акватории гостевой гавани Центрального яхт-клуба – в дисциплинах «мотолодка FF – скоростное маневрирование, слалом («Д», 1-5 класс). В терминологии Международного союза водно-моторного спорта эти дисциплины называются Formula Future («Формула будущего»).

Турнир пройдет при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга, Федерации водно-моторного спорта России и Спортивной федерации водно-моторного спорта Санкт‑Петербурга.

«Formula Future (Формула будущего)» – это международный юношеский класс соревнований по водно-моторному спорту, в котором участвуют дети от 6 до 18 лет. В этом году в соревнованиях примут участие команды из Санкт‑Петербурга, Московской области, Красноярского края, Пермского края и Ленинградской области.

В классе «Формула будущего» пилоты соревнуются в двух дисциплинах – маневрировании и параллельном слаломе.

18-19 мая пройдут заезды по скоростному маневрированию.

20-21 мая пилоты поборются за право выхода в полуфиналы и финалы в дисциплине параллельный слалом, которые пройдут в последний соревновательный день – 21 мая.

Программа соревнований:

17 мая

1 этап – официальные тренировочные заезды

09.00 – 19:00 – мандатная комиссия

09.00 – 19:00 – тренировка на воде по командам

18 мая

2 этап – маневрирование

10.00 – 1 класс (2014-2015 года рождения) и 5 класс (2005-2007 года рождения);

13:00 – 2 класс (2012-2013 года рождения) и 4 класс (2008- 2009 года рождения).

19 мая

2 этап – маневрирование

10.00 – 3 класс (2010-2011 года рождения);

14.00 – «Д» класс (2016-2017 года рождения).

20 мая

3 этап – слалом с полуфинальными и финальными заездами

10.00 – 2 класс (2012-2013 года рождения) и 4 класс (2008- 2009 года рождения);

12.30 – 3 класс (2010-2011 года рождения);

15:00 – «Д» класс (2016-2017 года рождения).

21 мая

3 этап – слалом с полуфинальными и финальными заездами

10.00 – 1 класс (2014-2015 года рождения) и 5 класс (2005-2007 года рождения);

12.30 – полуфинальные и финальные заезды «Д», 1-5 классы;

18.30 – подведение итогов, награждение.