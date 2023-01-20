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Питерец.ру » Спорт » В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту

В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту

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89
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В конце января Ленинградская область примет межрегиональные спортивные соревнования по горнолыжному спорту

В конце января Ленинградская область примет межрегиональные спортивные соревнования по горнолыжному спорту.

Первенство среди сильнейших команд Северо-Западного и Центрального федеральных округов пройдет в Приозерском районе на базе горнолыжного курорта «Снежный». Состязания будут проходить в течение двух дней: 24 января спортсмены будут соревноваться в дисциплине «слалом», а 25 января — в «параллельном слаломе».

«Сегодня мы уделяем особое внимание подготовке нашего спортивного резерва. И нам очень приятно, что именно Ленинградской области выпала честь принимать межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту. Для наших спортсменов это  хорошая возможность проверить свои силы. Кроме того, состязания обещают быть зрелищными. Думаю, что мы увидим много талантов», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

Участниками первенства станут девушки и юноши двух возрастных категорий: 12-13 лет, 14-15 лет.

Ленинградскую область представят спортсмены из Приозерского, Всеволожского, Ломоносовского районов – воспитанники Спортивной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу, Горнолыжной школы «СКА», Спортивного клуба «Юкки» и Спортивного комплекса «Олимп».

Источник: Администрация Ленобласти
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