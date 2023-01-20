В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту

В конце января Ленинградская область примет межрегиональные спортивные соревнования по горнолыжному спорту.
Первенство среди сильнейших команд Северо-Западного и Центрального федеральных округов пройдет в Приозерском районе на базе горнолыжного курорта «Снежный». Состязания будут проходить в течение двух дней: 24 января спортсмены будут соревноваться в дисциплине «слалом», а 25 января — в «параллельном слаломе».
Участниками первенства станут девушки и юноши двух возрастных категорий: 12-13 лет, 14-15 лет.
Ленинградскую область представят спортсмены из Приозерского, Всеволожского, Ломоносовского районов – воспитанники Спортивной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу, Горнолыжной школы «СКА», Спортивного клуба «Юкки» и Спортивного комплекса «Олимп».