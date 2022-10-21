Студент Корабелки - победитель Первенства России по вольтижировке

С 13 по 17 октября в д. Сажино (Тверская область) на базе Конно-спортивного клуба «Конаковские конюшни» прошли всероссийские соревнования по конному спорту.

Принявший участие в состязаниях студент 1 курса факультета корабельной энергетики и автоматики Андрей Шкарин стал победителем Первенства России по вольтижировке.

Всего в состязаниях приняло участие около 200 спортсменов из 12 регионов страны. Впервые соревнования прошли в таком масштабе.

Андрей Шкарин полгода готовился к выступлению, и тренировки дали свои плоды — 1 место в индивидуальных соревнованиях в категории CVNY* (юниоры 18-21 год).

Поздравляем Андрея с победой и желаем ему удачи в получении спортивного звания «мастер спорта по вольтижировке»!