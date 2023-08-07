«Помогаем семьям, которым непросто»: в рамках акции «Собери ребёнка в школу» единороссы вручили наборы для учёбы слабослышащим детям

В региональной общественной приёмной «Единой России» вручили школьные наборы детям с нарушениями слуха. В Северной столице, как и во всех регионах страны, партия проводит традиционную летнюю акцию «Собери ребёнка в школу» — помочь ребятам из малообеспеченных, многодетных семей, школьникам с нарушениями здоровья может каждый.

Школьные наборы первоклассникам вручила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.

«По всей стране партия сейчас помогает детям собраться в первый класс, в школу. Все желающие могут прийти в приёмную и принести то, что они хотят передать нашим первоклассникам — краски, тетрадки, ранцы. Мы помогаем тем семьям, которым особенно тяжело и каждый подарок, поверьте, дорогого стоит», — сказала Татьяна Буцкая.

«Мы сегодня присутствуем на уникальном событии – это апогей достижений медицины, технологий, педагогики. Это дети, которые родились глухими, и современная медицина дала им возможность не только слышать, но и понимать речь, говорить. Они сегодня идут в массовую школу. Это огромный путь и родителей, и педагогов, и врачей. Безусловно, им будет не просто в массовой школе, им будет чуть сложнее, чем их сверстникам, но мы будем продолжать их сопровождать. Я верю в их успехи», — отметил главный врач Детского городского сурдологического центра Газиз Туфатулин.

Руководитель общественной организации «Я слышу мир!» Елена Попова рассказала, что это второй этап акции «Собери ребенка в школу», который уделят внимание особенным детям. «Сегодня уникальный день – победа государства над недугом. Потому что в первый класс идут дети, которые родились абсолютно глухими и получили от государства возможность слышать. Это дорогостоящая операция, высокотехнологичные методы лечения глухоты. Это еще и большой пример Петербурга для всей страны, потому что в нашем городе организован наилучший кластер между общественной организацией, сурдоцентром и ЛОР НИИ. Дети великолепно слышат, общаются, идут в массовые школы, а это значит, что вся семья социализирована в среду здоровых людей», — сказала она.

Акция продолжается — подать заявку на получение школьных принадлежностей можно здесь, заполнив анкету. В прошлом году петербургские единороссы вместе с жителями города собрали больше 10 тысяч единиц канцелярских принадлежностей и помогли подготовить к школе около 500 семей.

В ходе партийной акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.