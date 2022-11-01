Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»

Презенты вручат в ходе партийной акции «От всего сЕРдца», которая приурочена к 4 ноября. Конфеты, чай, тушенку и теплые послания передадут в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям

Семьи военнослужащих из Северной столицы, задействованных в спецоперации, в том числе мобилизованных, получат посылки от жителей Бурятии. Акция, организованная «Единой Россией», приурочена ко Дню народного единства.

Посылки, отправленные дальневосточниками на прошлой неделе, уже поступили в общественную приемную «Единой России» в Петербурге. Внутри — конфеты, чай, тушенка, кедровые орехи в меду, а также магниты, открытки и письма жителей Бурятии. В течение ближайших трех дней депутаты, партийные активисты и волонтеры доставят подарочные наборы родственникам военнослужащих.

Аналогичные приветы семьям мобилизованных жителей Бурятии отправило и петербургское региональное отделение «Единой России». Кондитерские изделия, сувениры и тёплые послания, написанные жителями Северной столицы, передадут в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям.

Напомним, «Единая Россия» объявила акцию «От всего сЕРдца», которая связывает все регионы России. Ко Дню народного единства отделения партии в каждом уголке страны подготовили подарки с местным колоритом для семей военнослужащих и резервистов, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Жителям регионов предложили написать небольшие послания для тех, кому сейчас нелегко. Организаторы уверены, что такой обмен подарками и тёплыми пожеланиями позволит семьям военнослужащих из всех регионов почувствовать себя членами одной единой семьи – России.