ента новостей

18:40
Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»
18:38
Госслужащие будут общаться в отечественных месенджерах
18:20
До социальных объектов можно только плыть: администрация Невского района не произвела грейдирование и качество дороги на улице Тельмана ухудшилось
18:13
В Лужском стартовал проект «Покровские смотрины»
18:10
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра»
18:08
В поселке Федоровское открылся новый сквер
18:06
Подозреваемого в краже иномарки из Петербурга задержали в Оренбургской области
18:04
Александр Бельский возглавил официальную делегацию Санкт-Петербурга в Азербайджан
18:02
Экс-сотрудник службы протокола Беглова назвал «шизой» работу с градоначальником
16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
14:33
В Петербурге охранник бара одним ударом нокаутировал посетителя
14:25
В Ленобласти за сутки задержано шестеро пьяных любителей покататься на чужом автомобиле
13:53
В Петербурге задержали мужчину, похитившего деньги у пенсионерки
13:24
В Петербурге задержали мужчину, который размахивал травматом в магазине
12:39
Производство беспилотной сельхозтехники в Петербурге получит поддержку в рамках федерального проекта «Единой России»
11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
11:48
Более 210 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
11:46
В Ленобласти мигрант молотком разбил головы двоим знакомым
11:36
В Адмиралтейском районе Петербурга на 153 улицах заработала платная парковка
10:39
Выставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
10:18
В Ленобласти голос в трубке оставил пенсионерку без 120 тысяч рублей
10:05
День Петра I в Театре «На Литейном»
10:04
Выставка «Пепел судеб. Донбасские хроники»
09:50
Петербург стал дороже Москвы
09:44
В Ленобласти столкнулись два большегруза
09:29
В Киришах сгорели три иномарки
09:28
Европа начнет ослаблять санкции?
09:22
В Колпино произошел взрыв подземной газовой трубы
09:11
Израиль голосует на пятых выборах за четыре года
09:06
Полиция и письменные показания ФБР разоблачают непристойный заговор о нападении на Пелоси
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»

Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»

0
3
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»

Презенты вручат в ходе партийной акции «От всего сЕРдца», которая приурочена к 4 ноября. Конфеты, чай, тушенку и теплые послания передадут в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям
Семьи военнослужащих из Северной столицы, задействованных в спецоперации, в том числе мобилизованных, получат посылки от жителей Бурятии. Акция, организованная «Единой Россией», приурочена ко Дню народного единства.

Посылки, отправленные дальневосточниками на прошлой неделе, уже поступили в общественную приемную «Единой России» в Петербурге. Внутри — конфеты, чай, тушенка, кедровые орехи в меду, а также магниты, открытки и письма жителей Бурятии. В течение ближайших трех дней депутаты, партийные активисты и волонтеры доставят подарочные наборы родственникам военнослужащих. 

Аналогичные приветы семьям мобилизованных жителей Бурятии отправило и петербургское региональное отделение «Единой России». Кондитерские изделия, сувениры и тёплые послания, написанные жителями Северной столицы, передадут в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям.

Напомним, «Единая Россия» объявила акцию «От всего сЕРдца», которая связывает все регионы России. Ко Дню народного единства отделения партии в каждом уголке страны подготовили подарки с местным колоритом для семей военнослужащих и резервистов, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Жителям регионов предложили написать небольшие послания для тех, кому сейчас нелегко. Организаторы уверены, что такой обмен подарками и тёплыми пожеланиями позволит семьям военнослужащих из всех регионов почувствовать себя членами одной единой семьи – России.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-10-2022, 12:26
Петербургские единороссы отправили в Бурятию 50 подарочных наборов для семей мобилизованных
26-10-2022, 17:46
Продукты, тёплые вещи и предметы личной гигиены: общественная приёмная «Единой России» передала гумпомощь мобилизованным петербуржцам
7-11-2016, 19:43
Дни культуры Улан-Удэ проходят в Петербурге
1-04-2016, 14:24
Уроженца Бурятии нашли в канализационном коллекторе
18-10-2022, 15:57
В Петербурге блокадников «попросили» сдать свои сбережения в пользу мобилизованных?
26-10-2022, 18:06
Молодогвардейцы Петербурга берут шефство над семьями призванных на военную службу резервистов

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
46
Сегодня, 16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
107
Сегодня, 11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
0
87
Сегодня, 09:44
В Ленобласти столкнулись два большегруза
0
134
Вчера, 14:30
В Выборге иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх