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Питерец.ру » Общество » Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии

Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии – приуроченная к 4 ноября партийная акция проходит по всей стране

Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии – приуроченная к 4 ноября партийная акция проходит по всей стране

Презенты с региональным колоритом и теплые послания активисты партии вручают в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям

Подарки из Бурятии в преддверии Дня народного единства получили семьи мобилизованных петербуржцев. В состав наборов вошли конфеты, чай, консервы, кедровые орехи в меду, а также магниты, открытки и письма с добрыми пожеланиями от дальневосточников. Посылки прислали в региональную общественную приёмную «Единой России», а депутаты и активисты партии вручили их родным и близким горожан, призванных на военную службу.

Ко Дню народного единства «Единая Россия» проводит акцию «Россия – единая семья!». В её рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый такой набор отражает особенность региона – в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

Жителей Адмиралтейского района с Днем народного единства поздравила секретарь районного отделения «Единой России» Полина Бабаева. Она подчеркнула, что для активистов партии большая честь вручить подарки, которые прибыли с другого конца страны.

«Встретились с семьями, чьи мужчины сейчас находятся на передовой. Нам важно обеспечить благополучие, здоровье, комфорт и уют для их родных здесь. Мы их не бросим – будем и дальше собираться, рассказывать о льготах и возможностях, доступных семьям мобилизованных, военнослужащих и проходящих службу по контракту», — сказала Полина Бабаева.

В Красносельском районе с семьями мобилизованных пообщался исполнительный секретарь районного отделения партии Игорь Сомов. Он отметил, что жёны и дети защитников родины держатся достойно.

«Главная фраза, которую я сегодня услышал, прозвучала из уст одной из женщин. Она, качая на руках маленького ребенка, сказала: «Если не наши мужья то, кто?». Этими словами можно охарактеризовать отношение наших великих женщин к тому сложному делу, которое мы выполняем», — добавил Игорь Сомов.

В Пушкинском районе семьи военнослужащих с подарками посетила секретарь районного отделения Евгения Воронина. Замглавы местной администрации рассказала, что к бурятским посылкам местные партийцы добавили и свои презенты.

«Мы с радостью исполнили эту почетную миссию. Для нашего отделения, как и в целом для партии, сейчас одна из основных задач — оказать поддержку всем семьям мобилизованных мужчин», — отметила секретарь.

С семьями мобилизованных, живущими в Петроградском районе, встретились депутат фракции «Единой России» в региональном парламенте Юрий Гладунов и исполнительный секретарь районного отделения партии Екатерина Широкова. А в Сестрорецке презенты от жителей Бурятии жёнам и детям резервистов вручил секретарь Курортного районного отделения партии, депутат Заксобрания Петербурга Александр Ходосок.

Напомним, аналогичные приветы семьям мобилизованных жителей Бурятии отправило и петербургское региональное отделение «Единой России».

В акции «Россия – единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах. Активисты Удмуртского регионального отделения партии передали подарки в Омскую область. Иркутская область направила свои подарки – чаи из байкальских и таёжных трав, варенье, кедровые орешки, сувенирные кружки с изображением карты Байкала – в Ленинградскую область. Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга – в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская – с Курганской. Подарки и тёплые послания передадут в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям.

Источник: Единая Россия
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