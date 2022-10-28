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Питерец.ру » Общество » Петербургские единороссы отправили в Бурятию 50 подарочных наборов для семей мобилизованных

Петербургские единороссы отправили в Бурятию 50 подарочных наборов для семей мобилизованных

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Акция «От всего сЕРдца» приурочена к 4 ноября

Кондитерские изделия, сувениры и тёплые послания, написанные жителями Северной столицы, передадут в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям

Петербургские единороссы в рамках акции «От всего сЕРдца» отправили в Республику Бурятию 50 подарочных наборов для семей военнослужащих, задействованных в спецоперации — в том числе и призванных в ходе частичной мобилизации. Первоочередными получателями посылок станут многодетные и нуждающиеся семьи.

 «Подарочные наборы состоят из сувениров с символикой Санкт-Петербурга и кондитерских изделий. Это сумка-шопер, календарь, магниты с изображением Эрмитажа, конфеты фабрики им. Н.К. Крупской. Также в посылках будут открытки, сделанные руками детей с аутизмом, подопечными благотворительного фонда «Антон тут рядом». Теплые пожелания для семей мобилизованных дальневосточников оставили неравнодушные петербуржцы и суворовцы, а также секретарь петербургского отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский. Мы надеемся, что наборы принесут радость получателям», — рассказала сотрудник петербургского отделения партии Екатерина Федорова.

В Северной столице ждут ответных подарков с Дальнего Востока, которые будут вручены родственникам бойцов, живущим в городе на Неве.

Напомним, «Единая Россия» объявила акцию «От всего сЕРдца», которая свяжет все регионы России. Ко Дню народного единства отделения партии в каждом уголке страны подготовили подарки с местным колоритом для семей военнослужащих и резервистов, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Жителям регионов предложили написать небольшие послания для тех, кому сейчас нелегко.

Организаторы уверены, что такой обмен подарками и тёплыми пожеланиями позволит семьям военнослужащих из всех регионов почувствовать себя членами одной единой семьи – России.

Источник: Единая Россия
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