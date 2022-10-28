Петербургские единороссы отправили в Бурятию 50 подарочных наборов для семей мобилизованных

Кондитерские изделия, сувениры и тёплые послания, написанные жителями Северной столицы, передадут в первую очередь многодетным и нуждающимся семьям
Петербургские единороссы в рамках акции «От всего сЕРдца» отправили в Республику Бурятию 50 подарочных наборов для семей военнослужащих, задействованных в спецоперации — в том числе и призванных в ходе частичной мобилизации. Первоочередными получателями посылок станут многодетные и нуждающиеся семьи.
В Северной столице ждут ответных подарков с Дальнего Востока, которые будут вручены родственникам бойцов, живущим в городе на Неве.
Напомним, «Единая Россия» объявила акцию «От всего сЕРдца», которая свяжет все регионы России. Ко Дню народного единства отделения партии в каждом уголке страны подготовили подарки с местным колоритом для семей военнослужащих и резервистов, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Жителям регионов предложили написать небольшие послания для тех, кому сейчас нелегко.
Организаторы уверены, что такой обмен подарками и тёплыми пожеланиями позволит семьям военнослужащих из всех регионов почувствовать себя членами одной единой семьи – России.