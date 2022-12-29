В Смольном вручили подарки детям с «Дерева желаний»

В Смольном Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов вручили подарки детям – участникам благотворительных акций «Дерево желаний» и «Елка желаний».

– Сейчас мы живем в чудесном предновогоднем времени, и все желания, которые вы загадали, сбываются. Вы повесили свои письма на новогоднюю елочку, и подарки для вас уже здесь. Желаю вам и вашим родителям веселых праздников, здоровья, счастья и мирного неба над головой, – сказал спикер ЗаКС Петербурга.

Благотворительная акция «Дерево желаний» проводится в Санкт-Петербурге в восьмой раз. Участники акции — дети с особыми потребностями и дети из малообеспеченных и неблагополучных семей.

В этом году в Северной столице установили 22 новогодние ёлки с открытками — в Смольном, в АДК «Невская Ратуша», в Законодательном Собрании, а также в районных администрациях. Ёлки с открытками-желаниями появились также на Конюшенной, Дворцовой и Манежной площадях. Впервые на петербургском «Дереве желаний» открытки детей из Мариуполя.