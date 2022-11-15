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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовала традиционная благотворительная акция «Коробка Храбрости»

В Петербурге стартовала традиционная благотворительная акция «Коробка Храбрости»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Единая Россия
В Санкт-Петербурге стартовала традиционная благотворительная акция «Коробка Храбрости»

В городе объявлен сбор игрушек и сувениров для детей, которые проходят лечение в больницах Северной столицы. Акция продлится до 30 ноября

Петербургские сторонники «Единой России» в рамках проекта «Партия добрых дел» традиционно проводят благотворительную акцию «Коробка Храбрости». Все желающие могут поддержать детей, которые сейчас находятся на лечении в городских больницах. В течение двух недель активисты партии и неравнодушные горожане соберут для юных пациентов игрушки, головоломки, творческие наборы, куклы и машинки. Затем всё это передадут в подшефные медучреждения – там дети, перенёсшие болезненные процедуры, смогут выбрать из «Коробки Храбрости» любую понравившуюся «награду».

Акция стартовала 14 ноября и продлится до конца месяца. Она приурочена ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября и проходит ежегодно. В прошлом году неравнодушные петербуржцы собрали для детей более 2000 игрушек.

«В рамках этой акции неравнодушные жители нашего города могут собрать подарки — книжки, игрушки — и положить в «Коробку Храбрости». Все подарки будут переданы в медицинские учреждения, и дети, которые находятся на длительном лечении, смогут выбрать для себя то, что придётся им по душе. Мы приглашаем всех горожан внести свой вклад в помощь детям», — рассказал председатель регионального совета сторонников партии Павел Рыбчак.

Чтобы принять участие в акции, необходимо привезти подарки в общественное пространство «СреДА!» на Конногвардейском бульваре, 4, подъезд 3, с 10:00 до 18:00. В «Коробку Храбрости» можно положить небольшие детские игрушки (за исключением мягких), машинки и куклы, игровые наборы, пазлы и головоломки, творческие наборы и раскраски. Все подарки должны быть новыми, в заводской упаковке.

После завершения акции все собранные игрушки, детские книги и предметы для творчества будут переданы в детские городские больницы.

Источник: Единая Россия
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